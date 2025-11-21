Câți bani a cheltuit AUR în campaniile electorale? Controversele privind rambursarea cheltuielilor electorale ale AUR după prezidențialele din 2025 iau amploare, după ce noi detalii despre contractele partidului cu Realitatea Plus au ieșit la iveală.

Pe 12 mai 2025, postul a difuzat mai multe emisiuni, printre care „Culisele Statului Paralel”, moderată de Anca Alexandrescu, pentru care televiziunea ar fi primit 1 milion de euro ca publicitate electorală prezidențială. Pentru alte două zile, AUR a mai achitat încă 500.000 de euro.

Potrivit investigației realizate de , în total, partidul lui George Simion ar fi plătit aproape 5 milioane de euro doar pentru campania din primăvara lui 2025, bani pentru care formațiunea a cerut, ulterior, rambursarea de la buget. a refuzat, iar cazul a fost trimis la Parchet.

Dacă tot vorbim de calcule, aproape 50 de milioane de lei, echivalentul a 10 milioane de euro, este paguba financiară a AUR după campania de la europarlamentare 2024 și prezidențiale 2025. Suma este echivalentă cu subvenția AUR pentru anul 2025.

Câți bani a cheltuit AUR în campaniile electorale? Ce a descoperit AEP în facturile dintre AUR și Realitatea Plus

Autoritatea Electorală Permanentă susține că mare parte dintre emisiunile facturate de televiziune nu reprezentau servicii reale de promovare electorală. Mai exact, conținutul difuzat nu ar fi fost specific campaniei, deși a fost facturat ca atare.

Printre edițiile contestate se numără și cea din 12 mai 2025, realizată de Anca Alexandrescu, pentru care AUR a plătit 450.000 de euro. Investigația Snoop notează că, la această sumă, ar fi putut fi difuzate 300 de spoturi TV la prețurile plătite de Donald Trump în SUA.

În realitate, spun sursele citate, George Simion ar fi apărut doar câteva minute în cele două ore de emisie.

Cum se compară cheltuielile electorale lui George Simion cu cele ale lui Donald Trump

În campania americană, 10.000 de spoturi au costat echipa lui Donald Trump 18 milioane de dolari, adică aproximativ 1.800 de dolari per spot. Raportarea la costurile din România arată disproporții uriașe.

O altă comparație ar fi că, într-o lună și jumătate de campanie, AUR a plătit 5 milioane de euro către un singur post de televiziune, în timp ce Donald Trump a investit 6 milioane de dolari în toată reclama sa pe Facebook pe finalul prezidențialelor din SUA.

Ce spune AEP despre serviciile televiziunii

Instituția susține că AUR nu a primit ceea ce a plătit. Emisiunile difuzate ar fi avut subiecte obișnuite, care nu promovau în mod concret candidatura lui George Simion. Prin urmare, AEP nu a recunoscut ca legale facturi de 17 milioane de lei, sume facturate de Realitatea Plus în cele două tururi ale alegerilor.

Câți bani a cheltuit AUR și cum a reacționat George Simion

Liderul AUR a anunțat că va contesta decizia AEP în instanță. Simion spune că argumentele AEP sunt „inventate” și că AUR reprezintă o țintă pentru instituții ale statului.

El a acuzat și atacuri la adresa presei:

„Atacurile vizează și un post de televiziune, Realitatea TV… vedem niște decizii fățiș împotriva mass-mediei care prezintă și vocea opoziției”, a precizat liderul AUR.

Simion spune că va sesiza și instituții europene și internaționale, inclusiv Departamentul de Stat al SUA.

Cine este firma din spatele Realitatea Plus

Emisiunile au fost facturate prin DBV Media House, companie deținută de familia Păcuraru.

„Pentru cei din zona media și politică, toată lumea știe că DBV Media House este Realitatea PLUS, nu este vreun secret”, afirmă un lider politic citat de Snoop.

Câți bani a cheltuit AUR în campaniile electorale și cine a plătit scrisorile electorale trimise de Simion

În cazul scrisorilor de campanie trimise de George Simion, mai multe firme au fost implicate în procesul de producție și distribuție, conform informațiilor obținute de Snoop.ro. Contractul inițial a fost semnat între AUR și DGI Multimedia Design, o firmă apropiată partidului și condusă de Doina Grosu, fostă activistă în timpul mișcării „Acțiunea 2012”.

Comanda pentru scrisori a fost apoi delegată către Athos Tipografia SRL, care la rândul său a încheiat un contract cu Zipper Services SRL pentru serviciile de mailing. Obiectivul acestor colaborări a fost distribuirea a patru milioane de scrisori către electorat.

Potrivit declarațiilor lui George Simion, scrisorile au fost distribuite cu succes către destinatari. Însă, problema ridicată de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) nu ține de distribuție, ci de modul în care au fost suportate cheltuielile pentru aceste materiale electorale. Facturile în valoare de 2,4 milioane de lei și 2,6 milioane de lei au fost stornate de AUR, iar costurile reale pentru producția scrisorilor au fost asumate de DGI Multimedia Design.

AEP a concluzionat că aceste cheltuieli au fost acoperite de terțe persoane și nu de partidul AUR, motiv pentru care a confiscat suma de 5 milioane de lei aferentă acestor scrisori.

De asemenea, scrisorile lui George Simion au fost analizate și de Oficiul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, dar, până în prezent, nu există o decizie finală. Biroul Electoral Central a stabilit că trimiterea acestor scrisori a încălcat legea electorală, însă AUR le-a distribuit deja înainte de hotărârea BEC.