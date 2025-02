Toni Greblă, șef AEP, despre ipoteza că cineva ar fi atacat cibernetic informațiile AEP: „Este imposibil ca cineva să poată să atace cu succes în același timp, 7 servere, aflate în 7 locuri diferite”

Invitat la emisiunea News Pass a televiziunii B1TV, șeful AEP, Toni Greblă, spune că nu i se pare normal că alegerile au fost anulate și că nimeni nu ar fi putut să atace cibernetic datele AEP.

Informația AEP se află pe 7 servere stocate în 7 locuri diferite

„Nu mi separe normal să nu știm de ce au fost anulate alegerile. Nu s-au anulat pentru modul în care s-a desfășurat procesul electoral.

Toate sistemele informatice ale AEP au funcționat impecabil, nu am avut niciun atac, nu am avut nicio întrerupere de jumătate de minut, nu am avut niciun atac pe circuitul electronic de comunicare al AEP.

Toată informația care vine la AEP pe circuitele securizate de STS se află pe 7 servere aflate în 7 locații diferite, pe care înafară de mine și de directorul nimeni altcineva nu știe unde sunt. Chiar dacă ar fi atacată cibernetic și ar fi compromisă o bază de date dintr-un soft ele sunt indepenedente și le am în alte șase păstrate intacte.

Deci este imposibil ca cineva să poată să atace cu succes în același timp, 7 servere, super securizate ale AEP, aflate în locuri diferite.”