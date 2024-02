Tradiții și Superstiții de Sfântul Andrei 2023: Când trebuie să pună fetele nemăritate busuioc sub pernă?

În fiecare an, pe data de 30 noiembrie, , o sărbătoare în care fetele nemăritate așteaptă să-și viseze viitorul soț. În noaptea de 29 spre 30 noiembrie, sub pernă, ele așează o crenguță de busuioc. Se spune că această plantă are puteri magice, iar tradiția datează de pe vremuri străvechi.