Trafic intens în București: peste 145.000 de mașini circulă la orele de vârf. Cele mai multe sunt din afara Capitalei

Selen Osmanoglu
13 nov. 2025, 12:27
Cuprins
  1. Ce arată datele
  2. 66% sunt mașini înmatriculate în București
  3. Ce se va întâmpla până în 2030

În București, doar o mică parte dintre mașinile înmatriculate se află în trafic la orele de vârf. Cele mai multe vehicule care circulă zilnic pe străzile orașului provin din județul Ilfov, fiind utilizate de persoane care fac naveta sau se află în tranzit prin Capitală, conform hotnews.ro.

Ce arată datele

Numărul mașinilor înmatriculate în București a crescut cu peste 40% în ultimul deceniu și a ajuns la peste 1,7 milioane de autovehicule.

La acestea se adaugă zilnic aproximativ 300.000 de vehicule din județele vecine, conform primarului interimar Stelian Bujduveanu, care a subliniat că orașul „nu a fost proiectat pentru un asemenea volum de trafic”.

66% sunt mașini înmatriculate în București

La finalul anului 2024, parcul auto al Capitalei număra peste 1,6 milioane de vehicule, dintre care 1,3 milioane (80%) sunt autoturisme.

Aproximativ 55% dintre acestea, adică 915.000 de vehicule, sunt deținute de persoane fizice, restul aparținând firmelor, instituțiilor și organizațiilor, conform datelor furnizate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DRPCIV).

În județul Ilfov erau înmatriculate, la aceeași dată, 278.000 de vehicule, ceea ce ridică totalul regional București–Ilfov la peste 1,9 milioane de unități.

La orele de vârf sunt în circulație aproximativ 145.000 de autoturisme. Dintre acestea, doar 66% sunt mașini înmatriculate în București. Restul provin din Ilfov sau din alte județe. Estimativ, doar 7% din totalul autoturismelor înmatriculate în Capitală sunt efectiv în trafic în același timp, conform Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD).

Ce se va întâmpla până în 2030

Modelul de trafic PMUD prevede o creștere de 25% a traficului până în 2030, ajungând la circa 182.000 de autoturisme la orele de vârf.

Pentru reducerea aglomerației, primarul interimar Stelian Bujduveanu propune interzicerea circulației vehiculelor de aprovizionare, curierat și salubrizare între orele 07:00-10:00 și 16:00-19:00, măsură care, potrivit estimărilor, ar putea reduce traficul cu peste 150.000 de vehicule.

În momentul de față, transportul public din regiunea București-Ilfov înregistrează zilnic aproximativ 2 milioane de călătorii, iar pentru anul 2030 este prognozată o creștere la peste 3,1 milioane de deplasări zilnice.

