Acasa » Economic » S-a deschis un nou tronson din Autostrada Moldovei. Imagini spectaculoase! (VIDEO)

S-a deschis un nou tronson din Autostrada Moldovei. Imagini spectaculoase! (VIDEO)

Adrian A
23 dec. 2025, 13:25
Cuprins
  1. 196 de kilometri pe Autostrada Moldovei
  2. Probleme pe tronsonul Bacău-Pașcani

În această dimineață s-a deschis un nou tronson de pe Autostrada Moldovei. S-au dat în circulație alți 50 de kilometri din Autostrada A7, pe tronsonul Focșani-Adjud.

196 de kilometri pe Autostrada Moldovei

Tronsonul reprezintă un lot și jumătate din autostrada Focșani – Bacău, iar odată cu deschiderea acestui sector, lungimea totală a Autostrăzii Moldovei dată în trafic va ajunge la aproape 200 de kilometri, mai exact 196 km, între Ploiești și Adjud. Prin conexiunea cu A3, șoferii vor putea ajunge până la București, pe un traseu de aproximativ 240 de kilometri de autostradă.

Lucrările la Autostrada A7 au început în primăvara anului 2022, iar în puțin peste doi ani și jumătate a fost finalizat tronsonul Buzău – Adjud. În prezent, lucrările spre Bacău și Pașcani se află într-un stadiu avansat, cu termen de finalizare stabilit pentru sfârșitul anului 2026.

Probleme pe tronsonul Bacău-Pașcani

În prezent există o problemă care îngreunează progresul lucrărilor pe tronsonul Bacău – Pașcani. Este vorba despre un litigiu aflat pe rolul instanțelor. O fundație, care administrează un cămin pentru vârstnici din Pașcani, a dat în judecată Guvernul, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, CNAIR, Statul Român și Agenția Națională pentru Protecția Mediului.

Cererea a fost înregistrată pe rolul Curții de Apel Iași, iar instanța a admis-o parțial. Dosarul a fost trimis și la Înalta Curte de Casație și Justiție, prin recurs, și nu există încă termen stabilit pentru judecarea finală.

