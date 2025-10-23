Un incident neașteptat a avut loc miercuri în orașul bavarez Erding, când armata germană și poliția locală s-au confruntat din greșeală în timpul unui exercițiu militar. În urma acestora, un soldat a fost rănit ușor. Iată ce s-a întâmplat, de fapt, și care au fost consecințele!

Ce s-a întâmplat

Totul s-a întâmplat miercuri, în orașul Erding, situat la aproximativ 30 de kilometri de München, în timpul unui amplu exercițiu militar al armatei germane, conform biziday.ro.

Exercițiul, care s-a desfășurat în mai multe localități, simula un scenariu NATO privind apărarea unui stat aliat aflat sub atac. Cu toate acestea, locuitorii din Erding nu au fost informați corespunzător despre exercițiu.

Astfel, localnicii confuzi au sunat la poliție și au raportat că ar putea exista o posibilă amenințare. Au fost trimise echipe de intervenție și un elicopter pentru supraveghere aeriană.

În același timp, militarii au crezut că forțele de ordine fac parte din exercițiul planificat și au început să tragă cu muniție de antrenament spre polițiști. Polițiștii, convinși că sunt atacați, au răspuns cu foc real.

Care au fost consecințele

În urma tuturor acestora, un soldat a fost rănit. El a fost transportat imediat la spital, iar, din fericire, starea lui nu era una gravă. Acesta s-a ales cu răni minore în urma confuziei create. De asemenea, după ce situația a fost lămurită, exercițiul militar a fost oprit imediat.

Întreaga situație a stârnit diferite reacții. Armata germană a fost deseori ridiculizată pentru gradul scăzut de pregătire, precum și pentru dotările limitate cu armament și stocuri de muniții. Acest episod nu face decât să alimenteze criticile.

În contextul actual al tensiunilor internaționale, guvernul condus de cancelarul Friedrich Merz a aprobat recent dublarea bugetului apărării, care urmează să ajungă la 153 de miliarde de euro până în 2029, cu scopul de a moderniza și eficientiza forțele armate germane.