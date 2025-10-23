B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Confuzie periculoasă între poliția bavareză și armata germană: un soldat a fost rănit. Iată ce s-a întâmplat

Confuzie periculoasă între poliția bavareză și armata germană: un soldat a fost rănit. Iată ce s-a întâmplat

Selen Osmanoglu
23 oct. 2025, 10:02
Confuzie periculoasă între poliția bavareză și armata germană: un soldat a fost rănit. Iată ce s-a întâmplat
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. Care au fost consecințele

Un incident neașteptat a avut loc miercuri în orașul bavarez Erding, când armata germană și poliția locală s-au confruntat din greșeală în timpul unui exercițiu militar. În urma acestora, un soldat a fost rănit ușor. Iată ce s-a întâmplat, de fapt, și care au fost consecințele!

Ce s-a întâmplat

Totul s-a întâmplat miercuri, în orașul Erding, situat la aproximativ 30 de kilometri de München, în timpul unui amplu exercițiu militar al armatei germane, conform biziday.ro.

Exercițiul, care s-a desfășurat în mai multe localități, simula un scenariu NATO privind apărarea unui stat aliat aflat sub atac. Cu toate acestea, locuitorii din Erding nu au fost informați corespunzător despre exercițiu.

Astfel, localnicii confuzi au sunat la poliție și au raportat că ar putea exista o posibilă amenințare. Au fost trimise echipe de intervenție și un elicopter pentru supraveghere aeriană.

În același timp, militarii au crezut că forțele de ordine fac parte din exercițiul planificat și au început să tragă cu muniție de antrenament spre polițiști. Polițiștii, convinși că sunt atacați, au răspuns cu foc real.

Care au fost consecințele

În urma tuturor acestora, un soldat a fost rănit. El a fost transportat imediat la spital, iar, din fericire, starea lui nu era una gravă. Acesta s-a ales cu răni minore în urma confuziei create. De asemenea, după ce situația a fost lămurită, exercițiul militar a fost oprit imediat.

Întreaga situație a stârnit diferite reacții. Armata germană a fost deseori ridiculizată pentru gradul scăzut de pregătire, precum și pentru dotările limitate cu armament și stocuri de muniții. Acest episod nu face decât să alimenteze criticile.

În contextul actual al tensiunilor internaționale, guvernul condus de cancelarul Friedrich Merz a aprobat recent dublarea bugetului apărării, care urmează să ajungă la 153 de miliarde de euro până în 2029, cu scopul de a moderniza și eficientiza forțele armate germane.

Tags:
Citește și...
Moment stânjenitor la un concurs de frumusețe. Gafa virală făcută de Miss Panama (VIDEO)
Externe
Moment stânjenitor la un concurs de frumusețe. Gafa virală făcută de Miss Panama (VIDEO)
Amendată pentru că a turnat cafeaua în canalizare. Cum a reacționat femeia, când s-a trezit cu polițiștii lângă ea
Externe
Amendată pentru că a turnat cafeaua în canalizare. Cum a reacționat femeia, când s-a trezit cu polițiștii lângă ea
Tragedie în largul Tunisiei. Naufragiu soldat cu moartea a 40 de migranți ilegali
Externe
Tragedie în largul Tunisiei. Naufragiu soldat cu moartea a 40 de migranți ilegali
O capitală europeană se pregătește să renunțe la mașini. Cum va arăta orașul cu doar 12 zile de condus pe an
Externe
O capitală europeană se pregătește să renunțe la mașini. Cum va arăta orașul cu doar 12 zile de condus pe an
Războaiele viitorului vor fi purtate de roboți și de inteligența artificială. Fostul șef al armatei ucrainene descrie noua doctrină militară
Externe
Războaiele viitorului vor fi purtate de roboți și de inteligența artificială. Fostul șef al armatei ucrainene descrie noua doctrină militară
Un bijutier din Alabama a decis să-și facă o schimbare de look: „Mi-am pus un diamant de 2 milioane de dolari în loc de ochi”
Externe
Un bijutier din Alabama a decis să-și facă o schimbare de look: „Mi-am pus un diamant de 2 milioane de dolari în loc de ochi”
O tânără și-a anunțat familia că a născut o fetiță, apoi i-a anunțat decesul. În realitate, copilul era doar o păpușă
Externe
O tânără și-a anunțat familia că a născut o fetiță, apoi i-a anunțat decesul. În realitate, copilul era doar o păpușă
Restricții de călătorie în Ungaria pentru șoferi. MAE îi avertizează pe românii care vor să călătorescă
Externe
Restricții de călătorie în Ungaria pentru șoferi. MAE îi avertizează pe românii care vor să călătorescă
Situație bizară în SUA. Trump cere despăgubiri de 230 de milioane de dolari de la Departamentul de Justiţie. El a înaintat cererea și tot el trebuie să ia o decizie: „Pare cam rău, nu?” (VIDEO)
Externe
Situație bizară în SUA. Trump cere despăgubiri de 230 de milioane de dolari de la Departamentul de Justiţie. El a înaintat cererea și tot el trebuie să ia o decizie: „Pare cam rău, nu?” (VIDEO)
Un veteran al Forțelor Aeriene și-a înscenat propria moarte pentru a vedea cine vine la înmormântare
Externe
Un veteran al Forțelor Aeriene și-a înscenat propria moarte pentru a vedea cine vine la înmormântare
Ultima oră
10:33 - Moment stânjenitor la un concurs de frumusețe. Gafa virală făcută de Miss Panama (VIDEO)
10:30 - Studiu: Limitarea consumului de zahăr în primii doi ani de viață are beneficii durabile pentru inimă
10:24 - Prognoza meteo, 23 octombrie 2025: Toamnă blândă și vreme plăcută în toată România
10:21 - Ce relație există între Dana Budeanu și Alexandru Rogobete? Ce reacție a avut creatoarea de modă, atunci când a auzit declarația ministrului
09:41 - Cum își menține Andreea Marin silueta? Arată ca la 20 de ani!
09:38 - Un bărbat drogat a încercat să forțeze, cu mașina, intrarea în incinta Ambasadei Rusiei la București (VIDEO)
09:29 - Tragedie dublă la mare! Un bărbat s-a înecat după ce placa de surf s-a rupt în timpul furtunii, iar prietenul lui a murit încercând să îl salveze
09:05 - Amendată pentru că a turnat cafeaua în canalizare. Cum a reacționat femeia, când s-a trezit cu polițiștii lângă ea
09:03 - Artan, nouă reacție la acuzațiile de hărțuire: „Cer părților vătămate să mă ierte”. Pe ce a dat vina (VIDEO)
08:32 - Grindeanu: „PSD va propune o lege care va trece și de CCR și de toate controalele de constituționalitate și va readuce normalitatea în sistemul de pensii speciale din România ale magistraților”