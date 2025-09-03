B1 Inregistrari!
Tragedie în Mureș. O fetiță de 7 ani a murit strivită de un dulap, în timp ce se afla în grija fratelui ei

03 sept. 2025, 13:34
O fetiță de 7 ani a încetat tragic din viață, în casă, după ce un dulap a căzut peste ea. Copila nu era singură în locuință, ci alături de surioara ei mai mică. Ambele fuseseră lăsate în grija fratelui lor mai mare, în vârstă de 23 de ani.

Cuprins:

  1. Când și unde a avut loc tragedia
  2. Cine a descoperit corpul neînsuflețit al copilei

Când și unde a avut loc tragedia

Tragedia s-a întâmplat marți, pe data de 2 septembrie, într-o locuință din Sovata, județul Mureș, în timp ce victima, în vârstă de 7 ani, și sora ei mai mică, în vârstă de 4 ani, erau singure. Ambele copile fuseseră lăsate în grija fratelui lor mai mare, de 23 de ani, dar care nu era acasă în momentul în care a avut loc incidentul.

Echipajele medicale sosite la fața locului au încercat să o salveze pe micuță, însă aceasta nu a răspuns manevrelor de resuscitare.

Cine a descoperit corpul neînsuflețit al copilei

Descoperira corpului neînsuflețit al copilei, care fusese prinsă între piesa de mobilier căzută și pat, a fost descoperit chiar de către mama acesteia.

„La data de 2 septembrie 2025, în jurul orei 20:50, polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Sovata au fost sesizați cu privire la faptul că o minoră, în vârstă de 7 ani, a fost găsită de către mama sa în stare de inconștiență, după ce un dulap a căzut peste ea, fiind prinsă între corpul de mobilier și pat. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje SMURD care, în ciuda manevrelor de resuscitare, au fost nevoite să declare decesul minorei. Din primele cercetări a reieșit faptul că fetița de 7 ani fusese lăsată, împreună cu sora sa de 4 ani, în grija fratelui mai mare, în vârstă de 23 de ani, incidentul producându-se în timpul celor 10 minute în care tânărul se afla plecat de acasă.

Trupul neînsuflețit al minorei a fost transportat la I.M.L. Târgu Mureș, pentru efectuarea necropsiei, în vederea stabilirii cauzei decesului. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”, au transmis reprezentanţii IPJ Sibiu, potrivit Observator News.

