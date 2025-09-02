Un primar liberal propune desființarea Prefecturilor. Mario de Mezzo: „Prefecții au rol decorativ într-un județ”

Mario de Mezzo, primarul municipiului Slatina, propune desființarea instituțiilor prefectului din toate județele țării. O astfel de măsură ar duce la economii importante la

Cuprins

de Mezzo: Prefecții au rol decorativ în județe

Bugetele prefecturilor se duce doar pe cheltuieli de funcționare

Ce atribuții are prefectul unui județ

Primarul municipiului Slatina a declarat, într-o intervenție în emisiunea Politica Zilei, cu Ioana Constantin, că rolul este decorativ într-un județ. Conform legii, prefectul este reprezentantul Guvernului într-un județ și supraveghează implementarea politicilor guvernamentale. În realitate, acesta nu are nici o atribuție reală, dat fiind că implementarea politicilor guvernamentale se face prin acte normative.

„Hai să tăiem prefecturile. Să-mi spună mie domnul Bolojan sau domnul Cseke Attila sau domnul Predoiu, care este funcționalitatea instituției prefectului astăzi. Aș desființa toate prefecturile din țară pentru că nu au nici o funcționalitate. Eu am fost prefect, înțeleg perfect rolul prefectului: este decorative”, a declarat .

Mario de Mezzo, fost prefect al județului Olt, recunoaște că singurul atribut real, care poate fi preluat de altcineva este de a verifica legalitatea hotărârilor de consilii județene și locale.

„Să fie foarte clar. Rolul prefectului într-un județ este decorativ. Și atunci de ce păstrăm aceste funcții? Hai să găsim o soluție ca hotărârile de consilii locale să fie verificate de legalitate de o instituție a statului, asta este singura utilitate a prefectului”, a mai spus Mario de Mezzo.

Bugetul prefecturilor se duce pe cheltuieli de funcționare

Primarul liberal susține că, prin desființarea prefecturilor, economiile la bugetul țării ar fi foarte consistente. De altfel, toți banii alocați prefecturilor, la nivel local se duc pe cheltuieli cu salariile și pentru funcționare. Prefecturile nu fac investiții și nici nu gestionează asemenea activități.

„Dar pentru această unică activitate, care este logica să păstrăm instituții supraglomerate din județe. Ai desființat 42 de prefecturi și ai ușurat bugetul. Iar salariile din prefecturi sunt incomparabil mai mari decât salariile din primării”, a explicat Mario de Mezzo.

Ce atribuții are prefectul unui județ

Conform Codului Administrativ prefecții sunt reprezentanții guvernului în teritoriu. Practic, în multe cazuri, prin atribuțiile pe care le au prefecții dublează activitatea altor instituții. În realitate, aceste funcți sunt folosite ca sinecuri de partidele politice pentru a-și satisface clientela politică la nivel local. Și în această perioadă în interiorul coaliției se duce o luptă pentru împărțirea acestor poziții între partide.

Articolul 252 din Codul administrativ stabilește următoarele categorii de atribuții ale prefectului:

asigurarea implementării la nivel local a politicilor guvernamentale și respectării ordinii publice;

exercitarea rolului constituțional de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale;

verificarea legalității actelor administrative ale autorităților administrației publice locale și atacarea actelor administrative ale acestor autorități pe care le consideră ilegale;

îndrumare, la cererea autorităților administrației publice locale, privind aplicarea normelor legale din sfera de competență;

atribuții în domeniul situațiilor de urgență.

Așa cum se poate observa cele mai multe dintre aceste atribuții le dublează pe cele ale altor instituții și structuri la nivel local: Poliție, ISU, ministere, secretar general de consiliu local și consiliu județean, primar, președinte de consiliu județean.