B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un tânăr din Lugoj a încetat din viață, ucis de flăcările care i-au cuprins mașina. Ce a dus la izbucnirea incendiului

Un tânăr din Lugoj a încetat din viață, ucis de flăcările care i-au cuprins mașina. Ce a dus la izbucnirea incendiului

B1.ro
14 aug. 2025, 08:14
Un tânăr din Lugoj a încetat din viață, ucis de flăcările care i-au cuprins mașina. Ce a dus la izbucnirea incendiului
Sursa foto simbol: Hepta - ImagineChina / Wang hao

Sfârșit tragic pentru un tânăr de 30 de ani. Bărbatul, subofițer la o unitate militară din Lugoj, a murit carbonizat în propria mașină, după ce autoturismul a fost cuprins de flăcări în urma unui accident.  

Cuprins:

  1. Cum s-a petrecut tragedia
  2. Ce a spus șoferița TIR-ului implicat în accident

Cum s-a petrecut tragedia

Tragedia a avut loc pe soșeaua de centură a Lugojului. Mașina condusă de bărbat a intrat pe sensul opus de circulație, acolo unde a lovit cu putere un TIR condus de o femeie de 47 de ani. Autoturismul la volanul căruia se afla victima s-a aprins imediat după impact. Cauzele accidentului rămân încă necunoscute, iar ceea ce s-a întâmplat este cu atât mai greu de explicat cu cât totul s-a întâmplat pe o porțiune de drum dreaptă de șosea.

„Din nefericire, în autoturism a fost găsită o victimă carbonizată. Cele două persoane din TIR nu au avut nevoie de îngrijiri medicale”, a transmis Zorița Mircov, purtătorul de cuvânt al ISU Timiș, potrivit Știrile ProTV.

Ce a spus șoferița TIR-ului implicat în accident

Potrivit anchetatorilor, victima, în vârstă de 30 de ani, era subofițer la o unitate militară din Lugoj.

Acum polițiștii încearcă să deslușască motivul pentru care bărbatul a intrat pe contrasens. Potrivit declarațiilor șoferiței TIR-ului implicat în accident, nu era nicio mașină în fața celei conduse de tânărul de 30 de ani.

„Polițiștii fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”, a declarat Aurora Piperea, purtătorul de cuvânt al IPJ Timiș.

Cercetările efectuate la fața locului au dus la blocarea traficului din zonă, mai bine de două ore.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Sănătatea tractului urinar, prostatei și rinichilor – perspective medicale de top de la specialisti de renume international din spitalele din Viena si Bucuresti – Eveniment gratuit 10 Octombrie, JW Marriott Grand Hotel București
Eveniment
Sănătatea tractului urinar, prostatei și rinichilor – perspective medicale de top de la specialisti de renume international din spitalele din Viena si Bucuresti – Eveniment gratuit 10 Octombrie, JW Marriott Grand Hotel București
Studiu MOCAPP & HypeAuditor: Piața de Influencer Marketing din România atinge 112 de milioane euro în 2025
Eveniment
Studiu MOCAPP & HypeAuditor: Piața de Influencer Marketing din România atinge 112 de milioane euro în 2025
Descoperire tragică, într-un apartament din Vaslui! Un bărbat a fost găsit mort în propria locuință. Ce au declarat vecinii
Eveniment
Descoperire tragică, într-un apartament din Vaslui! Un bărbat a fost găsit mort în propria locuință. Ce au declarat vecinii
Burse pentru elevi în anul școlar 2025 – 2026. Principalele schimbări propuse de Ministerul Educației
Eveniment
Burse pentru elevi în anul școlar 2025 – 2026. Principalele schimbări propuse de Ministerul Educației
Ideea inedită de afacere a unui român. Cum a transformat 20.000 de lei într-un ajutor pentru producătorii locali
Eveniment
Ideea inedită de afacere a unui român. Cum a transformat 20.000 de lei într-un ajutor pentru producătorii locali
Accident grav în Bistrița! O fetiță de 3 ani a ajuns la Terapie Intensivă
Eveniment
Accident grav în Bistrița! O fetiță de 3 ani a ajuns la Terapie Intensivă
Alertă de incendiu la Centrala Nucleară Cernavodă. Focul a izbucnit la un panou electric. UPDATE
Eveniment
Alertă de incendiu la Centrala Nucleară Cernavodă. Focul a izbucnit la un panou electric. UPDATE
Scene de groază! O bătrână a încercat să își ucidă câinele, legându-i picioarele cu sârmă. Cum avea de gând să o facă, dar și cum au acționat oamenii legii
Eveniment
Scene de groază! O bătrână a încercat să își ucidă câinele, legându-i picioarele cu sârmă. Cum avea de gând să o facă, dar și cum au acționat oamenii legii
Femeie de 76 de ani, ucisă în casa în care stătea cu chirie, în Mogoșoaia. Cine este principalul suspect
Eveniment
Femeie de 76 de ani, ucisă în casa în care stătea cu chirie, în Mogoșoaia. Cine este principalul suspect
Localnicii evacuați din Praid s-au întors acasă. Ce au povestit oamenii
Eveniment
Localnicii evacuați din Praid s-au întors acasă. Ce au povestit oamenii
Ultima oră
10:35 - Sănătatea tractului urinar, prostatei și rinichilor – perspective medicale de top de la specialisti de renume international din spitalele din Viena si Bucuresti – Eveniment gratuit 10 Octombrie, JW Marriott Grand Hotel București
10:21 - Studiu MOCAPP & HypeAuditor: Piața de Influencer Marketing din România atinge 112 de milioane euro în 2025
10:20 - Descoperire tragică, într-un apartament din Vaslui! Un bărbat a fost găsit mort în propria locuință. Ce au declarat vecinii
09:56 - Iepuri cu tentacule bagă americanii în sperieți! Despre ce virus este vorba
09:54 - Burse pentru elevi în anul școlar 2025 – 2026. Principalele schimbări propuse de Ministerul Educației
09:52 - Ideea inedită de afacere a unui român. Cum a transformat 20.000 de lei într-un ajutor pentru producătorii locali
09:28 - Accident grav în Bistrița! O fetiță de 3 ani a ajuns la Terapie Intensivă
09:23 - Alertă de incendiu la Centrala Nucleară Cernavodă. Focul a izbucnit la un panou electric. UPDATE
09:19 - Soțul și copiii Danei Rogoz au plecat la Viscri. De ce nu i-a putut însoți actrița
09:19 - Mihai Albu se pregătește pentru luna de miere. Designerul a primit rezultatul analizelor la un an după operația de cancer