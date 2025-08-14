Sfârșit tragic pentru un tânăr de 30 de ani. Bărbatul, subofițer la o unitate militară din Lugoj, a murit carbonizat în propria mașină, după ce autoturismul a fost cuprins de flăcări în urma unui accident.

Cuprins:

Cum s-a petrecut tragedia Ce a spus șoferița TIR-ului implicat în accident

Cum s-a petrecut tragedia

Tragedia a avut loc pe soșeaua de centură a Lugojului. Mașina condusă de bărbat a intrat pe sensul opus de circulație, acolo unde a lovit cu putere un TIR condus de o femeie de 47 de ani. Autoturismul la volanul căruia se afla victima s-a aprins imediat după impact. Cauzele accidentului rămân încă necunoscute, iar ceea ce s-a întâmplat este cu atât mai greu de explicat cu cât totul s-a întâmplat pe o porțiune de drum dreaptă de șosea.

„Din nefericire, în autoturism a fost găsită o carbonizată. Cele două persoane din TIR nu au avut nevoie de îngrijiri medicale”, a transmis Zorița Mircov, purtătorul de cuvânt al ISU Timiș, potrivit .

Ce a spus șoferița TIR-ului implicat în accident

Potrivit anchetatorilor, victima, în vârstă de 30 de ani, era subofițer la o unitate militară din Lugoj.

Acum polițiștii încearcă să deslușască motivul pentru care bărbatul a intrat pe contrasens. Potrivit declarațiilor șoferiței TIR-ului implicat în accident, nu era nicio mașină în fața celei conduse de tânărul de 30 de ani.

„Polițiștii fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”, a declarat Aurora Piperea, purtătorul de cuvânt al IPJ Timiș.

Cercetările efectuate la fața locului au dus la blocarea din zonă, mai bine de două ore.