Transport gratuit pentru vârstnici și familii cu venituri mici. Ce localități au adoptat măsura

Transport gratuit pentru vârstnici și familii cu venituri mici. Ce localități au adoptat măsura

Iulia Petcu
17 oct. 2025, 16:55
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Cine poate circula gratuit la Miercurea-Ciuc
  2. Cum sprijină alte orașe mobilitatea seniorilor
  3. Cum sprijină Focșani și Satu Mare pensionarii cu venituri mici

Primăria din Miercurea-Ciuc a aprobat o nouă facilitate pentru persoanele vulnerabile. Seniorii cu pensii sub 3.000 de lei, familiile numeroase și cele monoparentale vor beneficia de transport gratuit cu autobuzele locale. Decizia intră în vigoare pe 20 octombrie și este parte a efortului de sprijinire a celor afectați de creșterea costurilor de trai.

Cine poate circula gratuit la Miercurea-Ciuc

Consiliul Local din Miercurea-Ciuc a votat, în 17 octombrie, introducerea transportului gratuit pentru categoriile vulnerabile. Beneficiarii vor putea obține abonamentele direct de la autogară, fără alte formalități suplimentare.

Primarul Korodi Attila a explicat că măsura vine în sprijinul celor mai afectați de scumpirile recente.

„Începând cu data de 20 octombrie, persoanele cu vârste de peste 65 de ani, cu o pensie mai mică de 3000 de lei, precum şi familiile numeroase şi familiile monoparentale, vor putea călători gratuit cu autobuzele urbane ale companiei Csíki Trans. Abonamentele pot fi solicitate şi obţinute pe loc la autogara din Miercurea-Ciuc. (…) Din cauza creşterii preţurilor la energie, Primăria Miercurea-Ciuc continuă să caute modalităţi de a sprijini persoanele vârstnice şi familiile. Ca rezultat al colaborării cu Csíki Trans, abonamentul lunar de autobuz devine gratuit pentru aceste categorii”, a precizat edilul, potrivit Capital.ro.

Viceprimarul Sogor Enikő a adăugat că între o mie și două mii de persoane ar putea beneficia de program.

Cum sprijină alte orașe mobilitatea seniorilor

Sibiul oferă deja gratuitate pensionarilor pentru transportul urban. Abonamentele Tursib sunt valabile 30 de zile și acoperă toate liniile. Măsura încurajează mobilitatea persoanelor vârstnice și reduce traficul auto.

Cluj-Napoca are un sistem complex de gratuități, care include pensionari, persoane peste 70 de ani, revoluționari, veterani și alte categorii. Facilitățile variază în funcție de venit și statut social. Potrivit CTP Cluj, programul face parte dintr-o strategie de mobilitate urbană durabilă, extinsă anual pentru a acoperi mai multe grupuri sociale.

Cum sprijină Focșani și Satu Mare pensionarii cu venituri mici

La Focșani, municipalitatea asigură transport gratuit pentru pensionarii cu pensii sub 2.200 de lei. Proiectul este gestionat prin Direcția de Asistență Socială și are scopul de a combate izolarea vârstnicilor. Facilitatea a fost menținută și în 2025, pe fondul scumpirilor la energie și carburanți.

În Satu Mare, pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei beneficiază de transport gratuit cu autobuzele Transurban. Legitimațiile se eliberează pe baza talonului de pensie și a actului de identitate.

Primarul orașului a explicat că măsura face parte dintr-un program amplu de protecție socială. Obiectivul este sprijinirea persoanelor vulnerabile și promovarea transportului public ca alternativă accesibilă și ecologică.

