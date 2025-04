„Trebuie să avem mare grijă”. Maria Ghiorghiu, previziune înfiorătoare pentru români: “Aud un glas care spune așa”

Celebra clarvăzătoare a oferit noi pentru România.

Maria Ghiorghiu a transmis pe său un avertisment potrivit căruia unele fenomene meteorologie extreme s-ar putea abate asupra României.

„Văd un Cer alb senin și strălucitor”

Clarvăzătoarea a prezis că ar putea avea loc posibile dezastre naturale și inundații masive.

„Dragii mei, în această după-amiază, chiar dacă eram preocupată cu alte treburi prin casă, aud un glas care spune așa: Vin Cascadele cu apă!

Moment în care, văd de parcă aș fi avut ochi și-n creștetul capului, văd un Cer plin de nori negri și groși, denși. Un nor se rupe în două, precum am rupe o pâine în două, iar de după nor, văd un Cer alb senin și strălucitor, iar aici, în Cerul divin, în Cerul din Cer, era Chipul Mântuitorului Iisus Hristos. Doar după acest nor alb strălucitor se afla MÂNTUITORUL IISUS HRISTOS, în rest tot Cerul era plin de nori negri.

Dragii mei, trebuie să avem mare grijă, acolo unde adeseori se produc inundații grave datorită ploilor torențiale. Este mai ușor ca să prevenim, decât să reparăm ceea ce ar urma după ploile torențiale. Dacă oamenii nu ar fi tăiat Pădurile, dacă nu ar fi lăsat golași Munții României, aceste dezastre ar fi putut fi evitate.

Și mai mult chiar, nici Urșii n-ar fi coborât printre casele oamenilor. Așadar dragilor, devastarea Mediului înconjurător duce la astfel de fenomene nedorite. Mântuitorul nostru blând și Bun, IISUS HRISTOS ne cheamă la EL și nu ne cere decât să-L iubim, să ne închinăm Lui și Maicii Sale și a noastră a tuturor, și nu în ultimul rând, să ne iubim unii pe alții, și niciodată să nu ne dușmănim, să nu ne facem rău unii altora”, a prezis Maria Ghiorghiu.