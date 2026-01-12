La Spitalul de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță Jebel au fost confirmate trei cazuri de râie la pacienți, dar focarul este controlat. DSP Timiș efectuează o anchetă epidemiologică pentru identificarea sursei.

Au fost depistate trei cazuri de râie. Care este situația epidemiologică la Spitalul de Psihiatrie Jebel

Managerul Spitalului de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță (SPMS) Jebel, Marius-Ciprian Olaru, a declarat pentru , potrivit , că situația epidemiologică din unitate este în prezent sub control, fără extinderea focarului de scabie. Trei cazuri au fost confirmate medical la data de 30 decembrie 2025, în urma unor consulturi dermatologice de specialitate. Toți pacienții diagnosticați sunt tratați corespunzător, evoluția lor fiind favorabilă și fără complicații.

„La momentul de faţă, în cadrul unităţii este sub control, fără extinderea focarului. Primele cazuri de scabie au fost confirmate medical la data de 30 decembrie 2025, în urma consultului de specialitate dermatologic. Pacienţii diagnosticaţi se află sub tratament specific, iar evoluţia acestora este favorabilă, fără apariţia de complicaţii. În anii anteriori au fost înregistrate cazuri izolate, aspect corelat cu specificul unităţii şi cu particularităţile regimului de măsuri de siguranţă, în contextul provenienţei pacienţilor din medii social vulnerabile. În prezent, este în desfăşurare ancheta epidemiologică, având ca obiectiv identificarea sursei şi stabilirea contextului epidemiologic”, a declarat Marius-Ciprian Olaru.

Au fost depistate trei cazuri de râie. Ce măsuri au fost luate pentru a limita răspândirea scabiei

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Timiș desfășoară o anchetă epidemiologică cu scopul identificării sursei infecției și stabilirii contextului epidemiologic în care au apărut aceste cazuri. Managerul spitalului a subliniat că, în anii precedenți, au existat cazuri izolate de scabie, legate de specificul spitalului și de particularitățile pacienților, care provin din medii social vulnerabile și se află sub măsuri de siguranță conform Codului penal.

Câți pacienți sunt internați și care sunt principalele diagnostice

În prezent, Spitalul Jebel are în grijă 466 de pacienți internați în baza articolului 110 din Codul penal, provenind din 14 județe diferite. Numărul acestora variază în funcție de dispozițiile organelor judiciare. Cele mai frecvente afecțiuni psihiatrice întâlnite sunt tulburările din spectrul schizofreniei, tulburările bipolare, precum și tulburările legate de consumul de alcool și substanțe psihoactive. În plus, unii pacienți prezintă comorbidități somatice, cum ar fi diabetul zaharat și hipertensiunea arterială, care sunt monitorizate și tratate conform protocoalelor medicale.

„În ceea ce priveşte comorbidităţile somatice, cele mai frecvente sunt diabetul zaharat şi hipertensiunea arterială, afecţiuni cronice frecvente în populaţia generală, monitorizate şi tratate conform protocoalelor medicale. Spitalul nu are atribuţii privind stabilirea discernământului, în acest momen, 53 de pacienţi fiind evaluaţi din oficiu de către Biroul de executări penale a Judecătoriei privind verificarea măsurii de siguranţă. În prezent, unitatea are în îngrijire 466 de pacienţi internaţi în baza art. 110 din Codul penal, proveniţi din 14 judeţe. Numărul acestora este fluctuant, în funcţie de dispoziţiile organelor judiciare şi de măsurile dispuse”, a mai completat managerul spitalului.

Cum este structurat spitalul și ce provocări există în privința personalului

Spitalul dispune de 15 paturi în compartimentul pentru pacienți acuți și alte 15 în secția de drogodependență, unde în prezent sunt internați 20, respectiv 8 pacienți. Având în vedere specificul instituției și regimul strict de măsuri de siguranță, volumul și complexitatea activităților impun o supraveghere și îngrijire atentă a pacienților. Deși schema de personal a fost suplimentată în ultimii ani în limita legislației, conducerea spitalului consideră că este necesară o suplimentare suplimentară a personalului medical și auxiliar pentru a asigura condiții optime de siguranță și calitate.

„Având în vedere specificul unităţii de psihiatrie şi regimul de măsuri de siguranţă, volumul şi complexitatea activităţilor impun necesitatea asigurării unui personal adecvat pentru supravegherea şi îngrijirea pacienţilor. În contextul cadrului legislativ al ultimilor ani, schema de personal a fost suplimentată în măsura în care a fost permis, însă, la momentul de faţă, se impune în continuare suplimentarea personalului medical şi auxiliar, pentru desfăşurarea activităţilor în condiţii optime de siguranţă şi calitate”, a conchis Marius-Ciprian Olaru.