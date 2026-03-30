Trei picturi valoroase, aparținând lui Auguste Renoir, Paul Cézanne și Henri Matisse, au fost sustrase în mai puțin de trei minute din Fundația Magnani Rocca, lângă Parma, în nordul Italiei. Autoritățile italiene au deschis ancheta pentru a identifica hoții.
Patru indivizi mascați au pătruns prin efracție în vila aparținând Fundației Magnani Rocca, în noaptea de duminică, 22 martie, spre luni, 23 martie, a declarat un purtător de cuvânt al carabinierilor, conform Știrile ProTv.
Hoții au forțat ușa principală și au luat cele trei tablouri, apoi au fugit prin curtea muzeului. Muzeul a precizat pentru SkyTG24 că acțiunea a fost „în mai puțin de trei minute, fără a improviza, într-un mod structurat și organizat”. Totuși, furtul nu a fost finalizat complet datorită sistemelor de supraveghere și intervenției rapide a securității și a carabinierilor, sugerând că hoții nu vizau neapărat exact aceste picturi.
Potrivit presei italiene, operele sustrase sunt:
Valoarea lor este estimată la câteva milioane de euro, fiind capodopere ale patrimoniului artistic european.
Carabinierii analizează imaginile camerelor de supraveghere de la muzeu și din zonele învecinate.
Purtătorul de cuvânt al acestora a confirmat că investigația este în curs, pentru a identifica hoții și a recupera operele.
La aproximativ 20 de kilometri de Parma, Fundația Magnani Rocca, înființată în 1977, găzduiește colecția istoricului de artă Luigi Magnani (1906-1984), expusă în „vila capodoperelor”. Printre lucrările de valoare se numără opere de Dürer, Rubens, Van Dyck, Goya, Monet și Giorgio Morandi.
Fundația a mai expus și alte picturi de Renoir, inclusiv „Paysage de Cagnes” și a găzduit „Promenada”, împrumutată de Muzeul Getty din Los Angeles, pentru o expoziție în 2024.
Acest incident amintește de jafurile celebre din Italia și Europa. La sfârșitul anului 2025, un furt la Luvru a implicat bijuterii neprețuite în opt minute. În 2021, „Salvator Mundi”, din atelierul lui Leonardo da Vinci, a fost găsit în apartamentul unui bărbat napolitan, după ce dispariția sa trecuse neobservată în perioada pandemiei.
Unul dintre cele mai celebre furturi rămâne cel al picturii „Nașterea Domnului cu Sfântul Francisc și Sfântul Laurențiu” de Caravaggio, sustrasă în 1969 din oratoriul San Lorenzo din Palermo și încă nerefăcută.