Selen Osmanoglu
30 mart. 2026, 11:34
Trei tablouri de Renoir, Cézanne și Matisse au fost furate dintr-un muzeu din nordul Italiei, în mai puțin de 3 minute
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Furtul rapid și bine organizat
  2. Picturile furate și valoarea lor
  3. Ancheta și măsurile de securitate
  4. Fundația Magnani Rocca și colecțiile sale
  5. Alte furturi spectaculoase din Italia

Trei picturi valoroase, aparținând lui Auguste Renoir, Paul Cézanne și Henri Matisse, au fost sustrase în mai puțin de trei minute din Fundația Magnani Rocca, lângă Parma, în nordul Italiei. Autoritățile italiene au deschis ancheta pentru a identifica hoții.

Furtul rapid și bine organizat

Patru indivizi mascați au pătruns prin efracție în vila aparținând Fundației Magnani Rocca, în noaptea de duminică, 22 martie, spre luni, 23 martie, a declarat un purtător de cuvânt al carabinierilor, conform Știrile ProTv.

Hoții au forțat ușa principală și au luat cele trei tablouri, apoi au fugit prin curtea muzeului. Muzeul a precizat pentru SkyTG24 că acțiunea a fost „în mai puțin de trei minute, fără a improviza, într-un mod structurat și organizat”. Totuși, furtul nu a fost finalizat complet datorită sistemelor de supraveghere și intervenției rapide a securității și a carabinierilor, sugerând că hoții nu vizau neapărat exact aceste picturi.

Picturile furate și valoarea lor

Potrivit presei italiene, operele sustrase sunt:

  • „Les Poissons” (1917) de Auguste Renoir,
  • „Natura morta con ciliegie” (1885-1887) de Paul Cézanne,
  • „Odalisque sur la terrasse” (1922) de Henri Matisse.

Valoarea lor este estimată la câteva milioane de euro, fiind capodopere ale patrimoniului artistic european.

Ancheta și măsurile de securitate

Carabinierii analizează imaginile camerelor de supraveghere de la muzeu și din zonele învecinate.

Purtătorul de cuvânt al acestora a confirmat că investigația este în curs, pentru a identifica hoții și a recupera operele.

Fundația Magnani Rocca și colecțiile sale

La aproximativ 20 de kilometri de Parma, Fundația Magnani Rocca, înființată în 1977, găzduiește colecția istoricului de artă Luigi Magnani (1906-1984), expusă în „vila capodoperelor”. Printre lucrările de valoare se numără opere de Dürer, Rubens, Van Dyck, Goya, Monet și Giorgio Morandi.

Fundația a mai expus și alte picturi de Renoir, inclusiv „Paysage de Cagnes” și a găzduit „Promenada”, împrumutată de Muzeul Getty din Los Angeles, pentru o expoziție în 2024.

Alte furturi spectaculoase din Italia

Acest incident amintește de jafurile celebre din Italia și Europa. La sfârșitul anului 2025, un furt la Luvru a implicat bijuterii neprețuite în opt minute. În 2021, „Salvator Mundi”, din atelierul lui Leonardo da Vinci, a fost găsit în apartamentul unui bărbat napolitan, după ce dispariția sa trecuse neobservată în perioada pandemiei.

Unul dintre cele mai celebre furturi rămâne cel al picturii „Nașterea Domnului cu Sfântul Francisc și Sfântul Laurențiu” de Caravaggio, sustrasă în 1969 din oratoriul San Lorenzo din Palermo și încă nerefăcută.

