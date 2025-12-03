B1 Inregistrari!
Clujul intră în atenția Trump Organization printr-o dezvoltare de lux. Unde ar putea fi construit al doilea Trump Tower din România (VIDEO)

Clujul intră în atenția Trump Organization printr-o dezvoltare de lux. Unde ar putea fi construit al doilea Trump Tower din România (VIDEO)

Iulia Petcu
03 dec. 2025, 22:10
Clujul intră în atenția Trump Organization printr-o dezvoltare de lux. Unde ar putea fi construit al doilea Trump Tower din România (VIDEO)
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. Ce presupune proiectul Trump Tower Cluj
  2. Cum se pregătește lansarea proiectului de lux

Proiectul prin care brandul Trump ar putea ajunge la Cluj-Napoca generează deja discuții intense în mediul imobiliar și nu numai. Planul, ambițios și de amploare rar întâlnită în România, include un turn de 30 de etaje, un complex comercial de mari dimensiuni și chiar terenuri de golf. Investiția depășește cu mult nivelul obișnuit al dezvoltărilor locale și repoziționează Clujul pe harta destinațiilor de lux.

Ce presupune proiectul Trump Tower Cluj

Trump Organization, compania familiei fostului președinte american Donald Trump, a inclus oficial Clujul pe lista sa de extindere, potrivit informațiilor publicate de Ziua de Cluj. Planul prevede ridicarea unei clădiri multifuncționale amplasate pe Dealul Borzaș, concepută pentru a integra hoteluri premium, apartamente high-end, zone de retail, spa-uri și restaurante. Aceasta ar deveni al doilea proiect „Trump Tower” dezvoltat în România, după cel anunțat deja în București, iar valoarea inițială a investiției depășește 500 de milioane de dolari.

La un eveniment dedicat industriei hoteliere de lux, desfășurat la Cannes, Trump Hotels a inclus România în categoria „Oportunităților viitoare”, alături de piețe precum Maldive, Dubai și Indonezia. Planul pentru Cluj implică și crearea unui cartier rezidențial întreg, ceea ce ar transforma zona Borzaș într-un pol urban cu funcțiuni multiple.

Partenerul local al Trump Organization este SDC Imobiliare, companie condusă de Ștefan Berciu, care colaborează deja cu americanii la proiectul Trump Tower Bucharest. Eric Trump a transmis, într-o declarație publică: „Trump Tower Bucharest reflectă pe deplin angajamentul nostru constant față de excelență, lux și inovație. Suntem onorați să colaborăm cu SDC Imobiliare la acest proiect emblematic”, relatează libertatea.ro.

Cum se pregătește lansarea proiectului de lux

Potrivit informațiilor publicate de Ziua de Cluj, terenul vizat pentru noua investiție este cel pe care fusese planificat anterior proiectul Transylvania Smart City, abandonat în urma unor dificultăți financiare. SDC Imobiliare rămâne un jucător major pe segmentul premium, atât în dezvoltări rezidențiale, cât și în zona hotelieră și comercială.

În noiembrie 2025, Ștefan Berciu și fiica sa, Ștefania, au efectuat o vizită la Mar-a-Lago Club, unde au discutat cu Eric Trump despre stadiul proiectelor. Vizita oficială a lui Eric Trump în România este programată pentru februarie 2026, moment în care ar urma să fie lansate public noile dezvoltări.

Și mediul politic local a reacționat. Omul de afaceri clujean Avram Gal, președinte PSD Câmpia Turzii, a prezentat pe Facebook detalii despre planurile companiei americane, afirmând: „Clujul care se ridică: proiectul Trump – hotel și rezidențial – poate transforma orașul într-o destinație mondială de top. Cluj-Napoca trăiește unul dintre acele momente rare în care un oraș își schimbă destinul. Anunțatul proiect Trump, care va include atât un hotel de lux, cât și o zonă rezidențială high-end, nu reprezintă doar o investiție spectaculoasă, ci o oportunitate reală ca Clujul să intre în liga marilor destinații internaționale din industria ospitalității și a locuirii premium”.

