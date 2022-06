Tudor Chirilă, mesaj tranșant de 1 Iunie: ”România nu-și iubește copiii. Preferăm să băgăm mizeria sub preș”

Tudor Chirilă a transmis un mesaj viral de Ziua Copilului, în care subliniază că România nu-şi iubeşte copiii. Postarea sa s-a viralizat în scurt timp pe Internet.

Tudor Chirilă a povestit că ziua de 1 Iunie este o zi în care ne prefacem că viitorul copiilor contează și că majoritatea tinerilor din zilele noastre nu sunt siguri pe ei atunci când se gândesc la viitor.

“Romania nu-si iubeste copiii. E un adevar pe care daca l-am accepta si recunoaste colectiv am face un bine enorm societatii noastre. Si copiiilor. Dar pe noi bolile noastre sociale ne sperie. Si preferam sa bagam mizeria sub pres. Ca poate e inspectie si nu dam bine. Azi e 1 iunie. Copiii norocosi se bucura de activitati cu parintii. Ceilalti…”.

Potrivit artistului, familiile nu au bani că să-i ţină în şcoală pe copii, mamele copile care fac copii în urma abuzurilor adulţilor sau copiii care cresc în familii dezorganizate.

”Încă o zi în care ne prefacem că copiii sunt în centrul societăţii noastre. Încă o zi în care vorbim despre lumea pe care ar trebui s-o construim pentru copiii noştri sau despre încrederea pe care ar trebui să le-o insuflăm. Nu mai vorbesc de dragoste. Ieri am fost invitat la un podcast la liceul Emanuil Gojdu din Oradea şi apoi la o întălnire cu elevi de la acelaşi liceu. Din discuţie a reieşit cumva că întrebările pe care le are generaţia asta sunt legate de nesiguranţă profesională, lipsa orientării în zona asta şi paralelismul şcolii cu viaţa. Scoala noastră nu pregăteşte copiii pentru viaţă. Copiii ăia pe care îi sărbătorim azi şi cărora le atribuim viitorul nostru. Azi e ziua copilului. Da, e frumos să fii copil când ai macar siguranţa zilei de mâine”, este o parte din mesajul scris de artist.