Tunelul Palas va fi reabilitat și redeschis circulației feroviare, după ce Infrastructură a anunțat lansarea licitației pentru modernizarea acestei construcții din portul Constanța.

De ce a fost abandonat Tunelul Palas

Tunelul, proiectat de inginerul Anghel Saligny în urmă cu mai bine de 125 de ani, are o valoare de aproximativ 400 de milioane de lei. Redeschiderea va viza o nou acces pentru trenurile de marfă. Deși a fost finalizat în anul 1900, acest obiectiv a rămas nefolosit în ultimele trei decenii din cauza degradării structurale avansate.

Inaugurat în anul 1900 sub denumirea „Carol I”, Tunelul Palas a reprezentat timp de decenii o legătură feroviară pentru zona municipiului Constanța. Începând cu anul 1992, construcția nu a mai putut fi exploatată din cauza infiltrațiilor masive de apă și a degradării. Prin noul proiect propus, infrastructura va fi consolidată și reabilitată

Ce lucrări de modernizare sunt prevăzute pentru proiect

Investiția prevede realizarea unor lucrări complexe de modernizare a infrastructurii feroviare. Acestea includ consolidarea structurii existente și extinderea cu aproximativ 200 de metri în direcția stației cu același nume. Proiectul vizează, de asemenea, reabilitarea și electrificarea liniei CF 816 Palas – Port A, pentru ca trenurile de marfă să poată circula în condiții de siguranță. Totodată, vor fi modernizate instalațiile de semnalizare și sistemele de evacuare a apelor, scrie .

Care este valoarea contractului și cât vor dura reabilitările

Valoarea estimată a acestui contract de proiectare și execuție este de 404.037.640 lei, fără TVA, finanțarea fiind asigurată de la bugetul de stat. Durata totală a contractului este de 32 de luni, dintre care 6 luni sunt alocate proiectării, iar 24 de luni sunt dedicate execuției propriu-zise. După finalizarea recepției, lucrările efectuate vor beneficia de o perioadă de garanție de 60 de luni.