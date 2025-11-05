Turismul din România a înregistrat o ușoară scădere în primele nouă luni din 2025, potrivit . Sosirile în structurile de cazare, inclusiv apartamente și camere de închiriat, au totalizat 10,95 milioane de persoane în această perioadă.

Numărul total de turiști a fost mai mic cu 1,8% față de aceeași perioadă a anului anterior, arată datele oficiale. Turiștii români au reprezentat 82,2% din totalul sosirilor, restul de 17,8% fiind vizitatori străini.

Cum a evoluat turismul din România în primele nouă luni din 2025

Comparativ cu perioada similară din 2024, numărul total al sosirilor a înregistrat o scădere ușoară de 1,8%, potrivit datelor INS. Românii continuă să reprezinte majoritatea turiștilor, în timp ce vizitatorii străini provin în special din țările europene menționate anterior.

Câte înnoptări au fost înregistrate în turismul românesc în acest an

Înnoptările în structurile de cazare, inclusiv apartamente și camere de închiriat, au totalizat 23,87 milioane în perioada analizată. Față de aceeași perioadă din 2024, numărul total al înnoptărilor a scăzut ușor, cu 0,9%, potrivit datelor publicate de INS.

Turiștii români au generat 83,3% din totalul înnoptărilor, confirmând predominanța vizitatorilor interni în sectorul turistic. Turiștii străini au reprezentat 16,7% din total, provenind în special din Germania, Italia și alte țări europene cu interes crescut.

Cum a evoluat durata șederii și gradul de ocupare

Durata medie a șederii în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025 a fost de 2,2 zile pentru turiștii români. Pentru , durata medie a rămas mai scurtă, de aproximativ două zile, potrivit datelor oficiale publicate de INS. Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică a fost de 30,8% pe total structuri, incluzând apartamente și camere de închiriat.

Comparativ cu aceeași perioadă din 2024, gradul de ocupare a scăzut ușor, cu un punct procentual. Cele mai multe sosiri de turiști s-au înregistrat în județele Constanța, București și Brașov, principalele centre turistice ale României. Constanța a atras 1,74 milioane de turiști, urmată de București cu 1,48 milioane și Brașov cu 1,04 milioane de persoane.

La capitolul înnoptări, Constanța a înregistrat 5,38 milioane, București 2,98 milioane, iar Brașov 1,98 milioane în aceeași perioadă. Turiștii străini au provenit în special din Germania, Italia și Israel, cele trei țări continuând să fie principalele surse de vizitatori. Germania a generat 194.800 de sosiri, Italia 162.200, iar Israel 124.100, potrivit raportului INS pentru primele nouă luni din 2025. Datele arată o ușoară scădere generală a activității turistice, dar menținerea unui interes ridicat pentru principalele destinații interne.

Ce arată datele despre turismul din România în septembrie 2025

Sosirile în structurile de cazare au totalizat 1,26 milioane de persoane, marcând o scădere de 4% față de septembrie 2024. Dintre acestea, 78,3% au fost turiști români, iar 21,7% turiști străini, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Înnoptările înregistrate în structurile de cazare au ajuns la 2,7 milioane, în scădere cu 2,4% comparativ cu aceeași lună din 2024.

Turiștii români au reprezentat 80,3% din totalul înnoptărilor, în timp ce străinii au avut o pondere de 19,7% în total. Durata medie a șederii în luna septembrie 2025 a fost de 2,2 zile pentru români și două zile pentru străini. Indicele de utilizare netă a a fost de 30,2%, în scădere cu 1,6 puncte procentuale față de 2024.