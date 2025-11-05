B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Turismul românesc a scăzut în 2025. Constanța, București și Brașov rămân cele mai vizitate destinații

Turismul românesc a scăzut în 2025. Constanța, București și Brașov rămân cele mai vizitate destinații

Ana Beatrice
05 nov. 2025, 11:07
Turismul românesc a scăzut în 2025. Constanța, București și Brașov rămân cele mai vizitate destinații
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cum a evoluat turismul din România în primele nouă luni din 2025
  2. Câte înnoptări au fost înregistrate în turismul românesc în acest an
  3. Cum a evoluat durata șederii și gradul de ocupare
  4. Ce arată datele despre turismul din România în septembrie 2025

Turismul din România a înregistrat o ușoară scădere în primele nouă luni din 2025, potrivit informațiilor publicate de INS. Sosirile în structurile de cazare, inclusiv apartamente și camere de închiriat, au totalizat 10,95 milioane de persoane în această perioadă.

Numărul total de turiști a fost mai mic cu 1,8% față de aceeași perioadă a anului anterior, arată datele oficiale. Turiștii români au reprezentat 82,2% din totalul sosirilor, restul de 17,8% fiind vizitatori străini.

Cum a evoluat turismul din România în primele nouă luni din 2025

Din total, 82,2% dintre turiști au fost români, iar 17,8% străini, majoritatea provenind din Germania, Italia și Israel. Sosirile în structurile de cazare, inclusiv apartamente și camere de închiriat, au ajuns la 10,95 milioane de persoane în 2025.

Comparativ cu perioada similară din 2024, numărul total al sosirilor a înregistrat o scădere ușoară de 1,8%, potrivit datelor INS. Românii continuă să reprezinte majoritatea turiștilor, în timp ce vizitatorii străini provin în special din țările europene menționate anterior.

Câte înnoptări au fost înregistrate în turismul românesc în acest an

Înnoptările în structurile de cazare, inclusiv apartamente și camere de închiriat, au totalizat 23,87 milioane în perioada analizată. Față de aceeași perioadă din 2024, numărul total al înnoptărilor a scăzut ușor, cu 0,9%, potrivit datelor publicate de INS.

Turiștii români au generat 83,3% din totalul înnoptărilor, confirmând predominanța vizitatorilor interni în sectorul turistic. Turiștii străini au reprezentat 16,7% din total, provenind în special din Germania, Italia și alte țări europene cu interes crescut.

Cum a evoluat durata șederii și gradul de ocupare

Durata medie a șederii în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025 a fost de 2,2 zile pentru turiștii români. Pentru turiștii străini, durata medie a rămas mai scurtă, de aproximativ două zile, potrivit datelor oficiale publicate de INS. Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică a fost de 30,8% pe total structuri, incluzând apartamente și camere de închiriat.

Comparativ cu aceeași perioadă din 2024, gradul de ocupare a scăzut ușor, cu un punct procentual. Cele mai multe sosiri de turiști s-au înregistrat în județele Constanța, București și Brașov, principalele centre turistice ale României. Constanța a atras 1,74 milioane de turiști, urmată de București cu 1,48 milioane și Brașov cu 1,04 milioane de persoane.

La capitolul înnoptări, Constanța a înregistrat 5,38 milioane, București 2,98 milioane, iar Brașov 1,98 milioane în aceeași perioadă. Turiștii străini au provenit în special din Germania, Italia și Israel, cele trei țări continuând să fie principalele surse de vizitatori. Germania a generat 194.800 de sosiri, Italia 162.200, iar Israel 124.100, potrivit raportului INS pentru primele nouă luni din 2025. Datele arată o ușoară scădere generală a activității turistice, dar menținerea unui interes ridicat pentru principalele destinații interne.

Ce arată datele despre turismul din România în septembrie 2025

Sosirile în structurile de cazare au totalizat 1,26 milioane de persoane, marcând o scădere de 4% față de septembrie 2024. Dintre acestea, 78,3% au fost turiști români, iar 21,7% turiști străini, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Înnoptările înregistrate în structurile de cazare au ajuns la 2,7 milioane, în scădere cu 2,4% comparativ cu aceeași lună din 2024.

Turiștii români au reprezentat 80,3% din totalul înnoptărilor, în timp ce străinii au avut o pondere de 19,7% în total. Durata medie a șederii în luna septembrie 2025 a fost de 2,2 zile pentru români și două zile pentru străini. Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare a fost de 30,2%, în scădere cu 1,6 puncte procentuale față de 2024.

Tags:
Citește și...
Nicu Ștefănuță, reacție dură după atacurile asupra muncitorilor străini: „Cum v-ați simți dacă români de-ai noștri ar fi bătuți în străinătate doar pentru că sunt români?”
Eveniment
Nicu Ștefănuță, reacție dură după atacurile asupra muncitorilor străini: „Cum v-ați simți dacă români de-ai noștri ar fi bătuți în străinătate doar pentru că sunt români?”
CCIR a facilitat întrevederea companiilor românești cu vicepreședintele Parlamentului European, dl Victor Negrescu
Eveniment
CCIR a facilitat întrevederea companiilor românești cu vicepreședintele Parlamentului European, dl Victor Negrescu
A murit Emerich Ienei. Legendarul antrenor s-a stins la vârsta de 88 de ani
Eveniment
A murit Emerich Ienei. Legendarul antrenor s-a stins la vârsta de 88 de ani
Lider PNL, în vizorul DNA. Trafic de influență și șantaj cu ajutorul unor foști ofițeri din serviciile secrete
Eveniment
Lider PNL, în vizorul DNA. Trafic de influență și șantaj cu ajutorul unor foști ofițeri din serviciile secrete
Rețea de medici falși în România. Percheziții la Ministerul Sănătății
Eveniment
Rețea de medici falși în România. Percheziții la Ministerul Sănătății
Afaceristul și medicul veterinar Fănel Bogos, vizat într-un nou dosar penal. Acesta a mai fost reținut în octombrie pentru uciderea unui animal (surse)
Eveniment
Afaceristul și medicul veterinar Fănel Bogos, vizat într-un nou dosar penal. Acesta a mai fost reținut în octombrie pentru uciderea unui animal (surse)
PNRR: Fonduri pentru România modernă şi reformată!
Eveniment
PNRR: Fonduri pentru România modernă şi reformată!
Ce pot face părinții acasă pentru progresul copilului în logopedie
Eveniment
Ce pot face părinții acasă pentru progresul copilului în logopedie
Cluj-Napoca, primul oraș din România care are un zid capabil să reducă poluarea. Cum se explică fenomenul
Eveniment
Cluj-Napoca, primul oraș din România care are un zid capabil să reducă poluarea. Cum se explică fenomenul
Nicușor Dan îl primește astăzi, la Cotroceni, pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte. Cum arată programul
Politică
Nicușor Dan îl primește astăzi, la Cotroceni, pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte. Cum arată programul
Ultima oră
12:00 - Calendarul creștin ortodox: pe 5 noiembrie sunt pomeniți Sfinții Galaction și Epistimia. Viețile celor doi sunt exemple de credință
11:57 - Nicu Ștefănuță, reacție dură după atacurile asupra muncitorilor străini: „Cum v-ați simți dacă români de-ai noștri ar fi bătuți în străinătate doar pentru că sunt români?”
11:51 - CCIR a facilitat întrevederea companiilor românești cu vicepreședintele Parlamentului European, dl Victor Negrescu
11:45 - Cristian Boureanu a scăpat de inhibiții. Fostul deputat s-a dezbrăcat la bustul gol și a stat întins pe iarbă, în Herăstrău
11:37 - A murit Emerich Ienei. Legendarul antrenor s-a stins la vârsta de 88 de ani
11:33 - Sorin Bontea a dat „din casă”! Cum au reușit el și soția sa să aibă o căsnicie fericită și de durată
11:31 - Lider PNL, în vizorul DNA. Trafic de influență și șantaj cu ajutorul unor foști ofițeri din serviciile secrete
11:06 - Rețea de medici falși în România. Percheziții la Ministerul Sănătății
11:05 - O pisică a devenit atracție turistică, în Polonia. Oamenii călătoresc ore întregi pentru a-l vedea pe Gacek: „A meritat să vin ca să mă simt ignorat. Recomand”
10:54 - Afaceristul și medicul veterinar Fănel Bogos, vizat într-un nou dosar penal. Acesta a mai fost reținut în octombrie pentru uciderea unui animal (surse)