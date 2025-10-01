B1 Inregistrari!
România continuă să cucerească turiștii străini: „Este o comoară ascunsă". Ce l-a impresionat pe un american la țara noastră

România continuă să cucerească turiștii străini: „Este o comoară ascunsă”. Ce l-a impresionat pe un american la țara noastră

01 oct. 2025, 23:30
România continuă să cucerească turiștii străini: „Este o comoară ascunsă”. Ce l-a impresionat pe un american la țara noastră
Sursă foto: Captură video YouTube/ @@Christian.Grossi
România atrage atenția tot mai multor turiști străini. Peisajele care îți taie răsuflarea, siguranța și ospitalitatea localnicilor sunt trei dintre aspectele care fac ca cetățenii din numeroase state să vină și să exploreze țara noastră. Într-un videoclip realizat recent, un american care a petrecut mai bine de două luni pe tărâmurile românești a evidențiat aspectele pe care orice străin ar trebui să le aibă în vedere înainte de a ajunge în țara noastră.

 

 

Ce a apreciat turistul american, în mod special, la România

Ceea ce l-a atras în mod special pe turistul american la România au fost peisajele naturale. Tânărul a apreciat că, din acest punct de vedere, țara noastră se clasează pe locul al doilea al celor mai frumoase țări, după Elveția. Străinilor dornici să cunoască frumusețile naturale ale României, influencerul american le-a recomandat să-și programeze vacanța în timpul toamnei, atunci când are loc schimbarea culorii frunzelor, și mai ales în Transilvania.

De asemenea, tânărul consideră că România stă foarte bine la capitolul băi termale. Drept exemplu, acesta a numit o locație cunoscută din apropiere de București.

Ce trebuie să știi dacă mergi în România:

1. Natura – România, fără îndoială, are cea mai frumoasă natură din Europa, după Elveția. Îți recomand să mergi toamna, ca să vezi cum se schimbă frunzele, mai ales în Transilvania. Fă drumeții și te vei îndrăgosti de țară.

2. Băile termale – aceasta este o adevărată comoară ascunsă a României. Therme București are saune, piscine și este relativ ieftin, poți să-l găsești chiar în capitală”, și-a început tânărul american videoclipul.

Ce diferențe a sesizat americanul între România și alte state din estul Europei

Turistul american susține că, în comparație cu alte state din estul Europei, cum ar fi Bulgaria sau Serbia, România este o țară scumpă. Tânărul a estimat costurile ca fiind similare cu cele din Spania sau Portugalia.

De asemenea, americanul a ținut să dezmintă zvonurile potrivit cărora România nu ar fi o țară sigură și a apreciat că toți românii tineri cu care a intrat în contact vorbesc fluent engleză.

„ 3. Cel mai scump din Europa de Est – spre deosebire de vecinii săi, Bulgaria și Serbia, România este destul de scumpă pentru Europa de Est. Aș compara costurile cu cele din Spania sau Portugalia; vei cheltui în jur de 40-50 de dolari pe zi pentru toate lucrurile.

4. Siguranța – spre deosebire de zvonurile pe care le-ai auzit despre România, țara este incredibil de sigură pentru turiști.

5. Engleza – Toți oamenii cu care am vorbit sub 40 de ani vorbeau fluent engleza, așa că nu vei avea nicio problemă în țară”, a încheiat turistul videoclipul de pe YouTube.

