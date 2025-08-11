B1 Inregistrari!
Turiști nemulțumiți la Băile Felix. De ce se plâng oamenii

Selen Osmanoglu
11 aug. 2025, 08:32
Perioada vacanțelor continuă. Unii turiști aflați în stațiunea Băile Felix, printre ei și români care stau în străinătate, s-au declarat nemulțumiți din cauza prețurilor și serviciilor de acolo.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Ce spun hotelierii

Ce s-a întâmplat

Luna august este perioada vacanțelor. Stațiunea Băile Felix e plină de turiști. Românii care locuiesc în străinătate vin în concedii…acasă.

„Venim din Doha, Qatar, dar locuim în Australia. Suntem în concediu.”, a spus o turistă, pentru Știrile ProTv.

Oamenii se bucură că revin în țară, însă există și nemulțumiri. Ei se plâng că România rămâne o țară în care plătești pentru mâncare chiar mai mult decât în străinătate.

„Foarte scump. Comparativ cu prețurile din Germania și cu salariile.”, spune o turistă. „Ar fi trebuit să fie ceva mai bun, să-ți ofere ceva mai bun.”, adaugă un turist.

Ce spun hotelierii

Pe de altă parte, hotelierii sunt încântați că aproape toate camerele sunt ocupate.

„E perioadă de vacanță, vin români de peste tot, și din țară, și din străinătate, din Italia, din Spania”, a declarat Dumitru Fechete, directorul unui complex balnear.

Există și turiști mulțumiți: „Foarte multă lume și au activități frumoase, spumă, baloane”, spune o femeie.

În ceea ce privește prețurile, hotelierii spun că, deocamdată, nu vor cere în plus la cazare. Pentru o noapte, oamenii veniți aici dau între 280 și 300 de lei. Dacă aceștia vor la aqua-park, vor achita 100 de lei în loc de 80 dacă nu sunt cazați la hotelul complexului respectiv.

