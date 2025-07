Turiști țepuiți la tavernele din Grecia? Dezbatere intensă în online: „Să nu ziceți ca nu ați știut...”

Grecia este una dintre de concediu ale românilor, așa că mulți își dau sfaturi și fac schimb de pe grupurile dedicate de pe Facebook. Pe grupul „Forum Thassos”, un subiect dezbătut a fost cel al peștelui comercializat în tavernele grecești. Unii s-au păcălit dând bani mulți pe porții, deoarece nu au înțeles cum se calculează prețul.

Turist: Peștele proaspăt este foarte scump

„Că tot am văzut oameni care cică sunt țepuiți la restaurante cu pește: peștele proaspăt este foarte scump. Dacă vă uitați… Vedeți… Prețul este la 100 de grame…Înainte de a cumpăra „fresh fish” intrebați „how much per kilo?”. De ce e așa scump…Nu știu…Se prinde puțin…E proaspăt… Nu e caras, poate de aia. Dar să nu ziceți ca nu ați știut”, a scris cineva pe forumului respectiv, potrivit

Altcineva a comentat că prețul e uriaș: „Prețul este pe 100 de grame. Între 7 Și 9 euro. 7 euro x 500 grame = falimentul lor. A unora. Cum să dau 30 sau 40 de euro pe o dorada, este enorm, chiar dacă am mii de euro în buzunar. Prețul la piață este pe kg, la taverne pe 100 grame”.

Sfaturi pentru turiștii care ajung în Grecia

Tot acolo, un internaut a scris că „pe lângă how much per kilo, ar merge și un cântărit în fața clientului”.

Discutată a fost și problema cântăririi peștelui: „Da, de obicei se acceptă să alegi peștele și să-l cântărești înainte de gătire”.

„Greutatea trebuie să fie pentru produsul gătit, nu pentru cel cu intestinele in el. Orice bucătar/patron știe pierderile inerente prin gătire, dar acestea sunt incluse în prețul final”, a explicat un alt turist.