Celebrul manelist Tzancă Uraganu a trăit momente de groază, după ce a fost amenințat cu moartea de către interlopi.

Ce acuzații a făcut manelistul Tzancă Uraganu

Disperat, cântărețul a apelat la ajutorul poliției care a intervenit în forță. Mascații au arestat un bărbat și pentru acesta devenise agresiv, oamenii legii au fost nevoiți să scoată arma din dotare.

Tzancă Uraganu a făcut mai multe apeluri publice prin care anunța că este amenințat cu moartea de către interlopi. În acest context, cântărețul a solicitat intervenția autorităților. Potrivit acestuia, interlopii l-ar fi șantajat, amenințat și chiar tâlhărit pentru că a refuzat să plătească taxă de protecție. Oamnii legii au intervenit în cele din urmă și au arestat o persoană

Un interlop a ajuns pe mâinile polițiștilor în urma unei altercații violente. Oamenii legii au intervenit și l-au reținut pe bărbat, însă acesta a încercat să se împotrivească. Astfel, agenții au fost nevoiți să folosească pistolul din dotare pentru a-l amenința, potrivit

Cum a pornit scandalul cu interlopii

Manelistul a precizat că scandalul cu interlopii ar fi pornit după ce ar fi refuzat să plătească taxă de protecție. Încă de acum doi ani, artistul a făcut un apel public pentru a cere ajutorul autorităților. Atunci s-a plâns că interlopii i-au furat un ceas și o sumă de .

„Rog toată Poliţia, toată procuratura să ia măsuri! După ce ne omoară şi ne dau foc la case, e prea târziu să intervină… Eu am dosar cu ei, să se facă ceva. Dacă el nu are frică nici de mascaţi, eu ce pot să fac, mă închid undeva. Ei mă amenință, îmi cer bani, șantaj, deja mi-au luat un ceas în urmă cu doi ani, mi-au luat o sumă de bani, m-au tâlhărit, și în Germania tot ei au fost. (…) Nu se mai poate ieși din casă”.

Tzancă Uraganu s-a plâns că interlopii l-au amenințat că îi vor da foc la casă:

“Mă amenință într-una să le dau bani, vor să vină după mine, au zis că îmi dă foc la casă, eu deja vreau să iau copiii să mă mut, să îi pun într-un loc ascuns pentru că au zis că dau foc la casă, oamenii sunt în stare de orice. Vreau să se facă dreptate și rog toată Poliția Română și DIICOT și tot ce înseamnă procuratură să ia măsuri cu acești oameni pentru că nu se mai poate trăi și nu mai pot ieși nicăieri din cauza lor pentru că trebuie să le dau lor taxă de protecție”, a declarat Tzancă Uraganu, în urmă cu doi ani.

Clipe de coșmar și pentru Florin Salam

Tzancă Uraganu nu este singurul manelist care are probleme cu personaje din lumea interlopă. Și manelistul Florin Salam a trecut de curând prin momente similare. Acesta și amenința de trei interlopi în apropierea parcului Herăstrău din București.

Artistul a fost amenințat cu un cuțit de mebrii Clanului Cocalarilor, în momentul în care se întorcea de la un eveniment desfășurat la Constanța. Cei trei indivizi l-ar fi abordat direct pe stradă, într-un mod agresiv.

Florin Salam ar fi fost salvat de intervenția unui alt personaj influent din lumea interlopă a Capitalei, care ar fi intervenit în favoarea cântărețului.

Conform relatărilor, cei trei bărbați l-ar fi oprit pe Salam pentru a-i cere explicații, moment în care disputa a escaladat rapid. Bodyguardul care îl însoțea pe cântăreț – o persoană cunoscută și în mediul sportiv – ar fi fost dezarmat, iar în timpul confruntării ar fi fost utilizate arme albe.

Poliția a fost sesizată la scurt timp după acest incident periculos. Florin Salam nu a suferit leziuni, însă întreaga scenă a fost marcată de o tensiune ridicată, care, potrivit martorilor, ar fi putut avea consecințe grave dacă nu s-ar fi intervenit prompt, relatează sursa menționată mai sus.