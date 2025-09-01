B1 Inregistrari!
Tzancă Uraganu, mesaj plin de ironii pentru cei care îl atacă după declarațiile de la podcastul lui Bursucu’: „Atât e lumea de supărată…”

George Lupu
01 sept. 2025, 11:37
Foto: Tzanca Uraganu / Facebook

Manelistul Tzancă Uraganu a stârnit reacții puternice după ce, invitat în podcastul lui Bursucu’, a spus că „mai dă câte o palmă-două la o femeie”. Declarația a fost taxată dur de mulți internauți, care l-au acuzat de promovarea violenței asupra femeilor.

Cum a răspuns Tzancă Uraganu la acuzații

În replică, manelistul a ironizat criticile primite. Într-o postare pe TikTok, el a scris, sugerând că declarațiile nu i-au afectat cântările.

„Atâta de supărată e lumea pe mine de la podcastul ăla că n-a mai venit picior de om la concert”, a scris manelistul, pe TikTok.

Ulterior, într-un live pe aceeași platformă, Tzancă a încercat să își clarifice afirmațiile. Artistul a precizat că nu s-a referit la violența domestică, ci la gesturi intime în cuplu:

„Eu nu vă înțeleg de ce ați luat așa foc (…) Că am zis că mai dai o palmă la o femeie. Să mori tu când te dai că nu mai vrei câte o palmă așa… Știi ce zic (…) Pe la spate. Câte femei nu vor câte o palmă (…) Poate ne refeream la treaba asta, nicidecum la violența domestică sau cum o numiți voi. Eu nu înțeleg cum vine asta, dar voi știți mai bine (…) Eu n-am zis niciodată în viața mea că favorizez bătaie, să fie bătută o femeie”, a spus el, într-un live, pe TikTok, potrivit Spynews.

Declarațiile sale continuă însă să fie criticate, în special de femei, care îl acuză că bagatelizează un subiect sensibil precum violența domestică.

Ce declarații șocante a făcut Tzancă Uraganu

Declarațiile șocante pe care le-a făcut manelistul, într-un podcast online, „Un podcast mișto by Bursucu”, a atras atenția influenceriței Ilinca Urse. Aceasta a îndemnat publicul să sesizeze Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) împotriva moderatorului care nu a sancționat genul acesta de comentarii.

„Am mai lovit și eu femei în relațiile mele, o palmă, două…”, a recunoscut manelistul.

Tzancă Uraganu a afirmat că nu este un tip violent, dar recunoaște că au fost situații în care a lovit femeile. Așa cum o spune, aceste agresiuni nu ar fi fost prea grave deoarece nu a folosit bâte, cuțite sau „pumni, picioare”. Tzancă Uraganu a făcut aceste declarații în contextul discuțiilor despre o fostă iubită.

