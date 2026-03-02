Românii blocați în Orientul Mijlociu așteaptă să fie preluați de autoritățile române. Teo Postelnicu, purtătorul de cuvânt al C.N. Aeroporturi București, a oferit ultimele informații despre cursele afectate și situația românilor blocați în Orientul Mijlociu. Mii de români se regăsesc în mijlocul conflictului.

Călătoriile în și dinspre regiunile afectate implică controale de securitate riguroase, verificări detaliate ale bagajelor și formalități vamale extinse, ceea ce poate triplează sau chiar mai mult timpul obișnuit de călătorie, a precizat Postelnicu luni, în cadrul unei declarații de presă.

El a adăugat că au fost anulate 36 de curse (decolări și aterizări) spre și dinspre aeroporturi precum Dubai, Amman, Beirut, Abu Dhabi, Tel Aviv și Cairo.

Românii blocați în Orientul Mijlociu așteaptă să ajungă acasă. Când ar putea fi reluate zborurile și ce companii sunt afectate

Teo Postelnicu a explicat că nu există o estimare exactă pentru reluarea curselor. Se așteaptă informații de la o zi la alta, iar companii precum au anulat de asemenea zboruri. Există posibilitatea rerutării pasagerilor prin alte aeroporturi odată ce situația se stabilizează.

„Au fost luate toate măsurile de precauție pentru ca pasagerii și aeronavele să fie în siguranță absolută”, a declarat Postelnicu.

Ce dificultăți întâmpină românii blocați în Orientul Mijlociu

Întrebat despre pasagerii aflați în zonele afectate, Postelnicu a explicat:

“Gândiți-vă că este o zonă cu foarte multe controle. Este o zonă în care securitatea este extrem de bine verificată și poate pentru o bucată de drum pe care, în mod normal, se parcurgea, să zicem, în trei ore, acum e vorba de foarte mult timp. Practic, se triplează sau poate și mai mult. Plus că există control amănunțit al bagajelor, iar formalitățile de frontieră, într-adevăr, sunt extrem de detaliate. Astfel că, pentru a fi în siguranță și pasagerii, și piloții, și aeronavele care urmau să plece, decizia a fost să primeze siguranța și, ulterior, atunci când lucrurile vor fi absolut sigure, vor fi preluați.”

De ce au fost amânate cursele speciale Tarom pentru preluarea românilor aflați în Cairo

erau pregătite să preia 360 de români din Cairo, însă nu au mai decolat de la Otopeni, deoarece pasagerii nu au ajuns la timp în aeroport. Dificultățile de transport la sol și controalele de securitate din zonă au creat întârzieri majore.

“Aeronavele sunt aici, pe Otopeni. Nu au mai plecat spre Cairo. (n.red: Nu au mai decolat) pentru că pasagerii, practic, nu ajunseseră în Cairo. Tarom era pregatit, autoritatile române erau pregătite, însă formalitățile de frontieră din acea zonă și transportul la sol extrem de dificil, îngreunat de formalități de securitate foarte detaliate, au făcut ca ajungerea pasagerilor în Cairo să fie întârziată foarte mult, iar a decola de aici și a aștepta acolo, exista riscul anulării acestor curse și oamenii oricum nu ajunseseră acolo. Vă pot spune că, din acest punct de vedere, comunicarea cu oamenii a fost ok, a fost în regulă. Așteptăm să vedem când se pot trimite cele două aeronave pentru preluarea celor 300 de oameni.”

Românii blocați în Orientul Mijlociu așteaptă să ajungă acasă. Când ar fi trebuit să plece din Cairo aeronavele Tarom

Întrebat când ar fi trebuit să plece din Cairo aeronavele Tarom de preluare a românilor blocați în Orientul Mijlociu, acesta a spus:

“Dacă mi-aduc bine aminte din discuțiile cu Tarom, ar fi trebuit să plece în jur de ora 3 noaptea și să ajungă în jur de ora 6-7 dimineața, 7 și ceva, dar să știți că e mult mai bine și pe primul loc trebuie pusă securitatea pasagerilor și siguranța lor.

De fapt, sunt două chestiuni distincte, siguranța aviatică și securitatea fizică a oamenilor și am înțeles că oamenii au și înțeles această situație și preferă să fie siguri că totul este în regulă”.

Românii blocați în Orientul Mijlociu așteaptă să ajungă acasă. În cât timp se poate face această decolare

Chestionat în cât timp se poate face această decolare, dacă românii sunt deja în aeroportul din Cairo, acesta a spus:

“Să știți că e o chestiune mai complicată, întrucât trebuie programate niște sloturi aeroportoare, adică niște intervale de timp speciale, pentru că sunt foarte multe companii care au deja ocupate intervalele orare, sunt cele care operează regulat în Cairo, iar noi, practic, autoritățile române trebuie să găsească momentul potrivit pentru a insera cele două curse și de aterizare și de decolare, înseamnă companii de handling, înseamnă frontieră, înseamnă foarte multe formalități, control de bagaje și să fie toată lumea în siguranță”.

Cum se face selecția pasagerilor pentru zborurile de repatriere

Întrebat de ce anumiți români au fost selectați pentru repatriere înaintea altora, Postelnicu a declarat:

“Ca să vă spun sincer, nu știu, dar bănuiesc că orice cursă se poate organiza rapid. A fost organizată în funcție de locul, locația unde se pot trimite curse. Dacă la momentul acesta a apărut oportunitatea Cairo, s-a făcut imediat. Eu, din ce știu și ce raportări trimitem mai departe, de exemplu, către Ministerul Transporturilor, orice portiță disponibilă este valorificată pentru transportul pasagerilor și, la nivelul ministerului, oamenii așteaptă să vadă orice există disponibil pentru a repatria românii aflați în aceste momente în zone unde nu-și doresc.”

Care este starea actuală a pasagerilor și ce măsuri iau autoritățile

Pasagerii sunt fie acasă, fie cazați de companiile aeriene în hoteluri sau au primit rambursări. Autoritățile române monitorizează constant situația pentru a putea relua zborurile în condiții de siguranță, a mai declarat Postelnicu.

Întrebat câte curse erau astăzi programate spre state din Orientul Mijlociu și câte au fost anulate, Postelnicu a spus:

“Sunt anulate și decolări, și aterizări, 36 de curse, spre aeroporturi din Dubai, Amman, Beirut, Abu Dhabi, Tel Aviv, bineînțeles, Cairo – aceste două curse.

Însă, pasagerii să știți că au înțeles situația. După cum ați văzut, în aeroport este liniște, oamenii sunt acasă, în siguranță, sau unde au fost repartizați de către companiile aeriene la hotel sau li s-au dat bani înapoi.

Așteptăm și noi să se normalizeze lucrurile și să reînceapă aviația”.

Când se estimează că vor fi redeschise spațiile aeriene

Întrebat dacă știe când s-ar estima că vor fi redeschise spațiile aeriene, acesta a spus:

“Noi așteptăm din moment în moment informații. De exemplu, ați văzut acum 10 minute s-a anulat o ultimă cursă a Qatar, care și ei, la rândul lor, au informații de la baza lor de acolo, din Doha, și așteaptă de la o zi la alta să se normalizeze situația pe anumite aeroporturi.

Vreau să vă spun că în funcție de normalizarea pe anumite aeroporturi, pasagerii pot fi rerutați, astfel încât să ajungă mult mai repede, nu neapărat din locul în care ei sunt acum bazați”.