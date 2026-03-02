B1 Inregistrari!
Zborurile TAROM pentru românii blocați în Orientul Mijlociu, amânate. Când au fost reprogramate și ce curse au fost anulate pe Aeroportul Otopeni

Ana Maria
02 mart. 2026, 08:59
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Haos aerian din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Operațiunea de repatriere a cetățenilor români aflați în zona conflictului din Orientul Mijlociu suferă întârzieri . Compania aeriană TAROM a anunțat că zborurile speciale destinate evacuării a peste 300 de români au fost reprogramate pentru seara zilei de 2 martie.

Decizia vine în contextul blocajelor apărute la frontiera terestră dintre Israel și Egipt, care au întârziat sosirea grupurilor de pasageri către aeroportul din Cairo.

Haos aerian din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. De ce au fost amânate cursele speciale pentru repatriere

Potrivit companiei aeriene, transportul terestru și procedurile de trecere a frontierei au provocat întârzieri majore pentru românii care se deplasează spre Egipt.

Transportul terestru şi formalităţile de frontieră au condus la întârzieri mari ale grupurilor de pasageri care călătoresc spre aeroportul din Cairo. În aceste condiţii riscul de depăşire a timpului de serviciu al echipajelor (out-of-duty), cu potenţial de blocare a operaţiunii curente, dar şi a aeronavelor în Egipt este inevitabil„, a precizat compania Tarom.

Estimările arată că grupurile de români ar fi ajuns la aeroportul din Cairo abia în jurul orei 06:00, chiar și în cel mai optimist scenariu.

Ce probleme operaționale au apărut pentru zborurile TAROM

Reprezentanții companiei au explicat că procedurile de check-in și procesare a bagajelor pentru cei peste 300 de pasageri ar fi depășit intervalul minim necesar unei decolări sigure.

Pentru cei peste 300 de pasageri, formalităţile de acceptare şi procesare bagaje vor depăşi intervalul minim necesar pentru o decolare în timp util (peste 1 h). În aceste condiţii, riscul de depăşire a timpului de serviciu al echipajelor, cu potenţial de blocare a aeronavelor în Egipt şi impactarea zborurilor TAROM pe destinaţiile curente (echipaje şi aeronave indisponibile pentru cursele operate în regim curent) este iminent„, au mai transmis reprezentanţii TAROM.

Pentru a evita situațiile tensionate și eventuale blocaje suplimentare, autoritățile au decis reprogramarea operațiunii de repatriere în condiții considerate sigure.

Zborurile vor fi operate în coordonare cu autoritățile române și egiptene, dar și cu Consulatul României la Cairo.

Compania va efectua zborurile imediat ce pasagerii pot ajunge la aeroport, toate condiţiile operaţionale fiind aliniate pentru desfăşurarea în siguranţă a zborurilor. Tarom mulţumeşte pasagerilor pentru înţelegere şi cooperare în această situaţie generată de factori externi transportului aerian„, au mai adăugat reprezentanţii companiei aeriane.

Haos aerian din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Câte zboruri au fost anulate pe Aeroportul Otopeni

Reprezentanții Aeroportul Internațional Henri Coandă București au transmis luni dimineață că nu mai puțin de 35 de curse aeriene au fost anulate.

Dintre acestea:

  • 17 reprezintă decolări,

  • restul sunt zboruri programate pentru sosire.

Printre companiile afectate se numără El Al, Flydubai, HiSky, Qatar Airways și Wizz Air.

Redăm, mai jos, lista cu zborurile anulate.

Cum afectează conflictul din Orientul Mijlociu traficul aerian global

Escaladarea conflictului regional, izbucnit după atacurile lansate asupra unor obiective militare din Iran, a determinat companiile aeriene internaționale să suspende numeroase curse către și dinspre regiune.

Restricțiile de spațiu aerian și măsurile suplimentare de siguranță au generat perturbări majore ale traficului aerian la nivel global, autoritățile monitorizând permanent evoluțiile pentru protejarea pasagerilor.

