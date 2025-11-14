Mirabela Grădinaru a participat vineri, 14 noiembrie, la evenimentul Zilei Prematurității organizat la Spitalul Universitar din Capitală. României a dezvăluit între lacrimi încercările prin care a trecut, emoționând audiența.

Ce mesaj emoționant a transmis Mirabela Grădinaru

Mirabela Grădinaru a vorbit ca mamă a doi copii născuți prematur și a mulțumit celor care au sprijinit-o. Ea a spus că a prins curaj datorită mamelor de copii prematuri și sprijinului primit în momente dificile.

Partenera de viață a lui Nicușor Dan a precizat că nicio mamă nu este pregătită pentru o naștere prematură, indiferent de experiențele anterioare trăite.

„Acum, privind în urmă, după atâția ani, eu sunt recunoscătoare pentru cele două nașteri premature. Sunt recunoscătoare pentru toți oamenii pe care i-am întâlnit în această călătorie. Mi s-a demonstrat încă o dată că Dumnezeu lucrează prin oameni. Și pentru noi Dumnezeu a lucrat prin medici care mi-au vegheat copiii zi și noapte, prin doamnele asistente care au fost atente la fiecare detaliu, prin kinetoterapeuți care au pus suflet pentru fiecare detaliu, prin kinetoterapeuți care au pus suflet pentru fiecare exercițiu făcut cu cei doi copii”, a transmis , potrivit antena3.ro.

Cui a dorit Mirabela Grădinaru să mulțumească

Mirabela Grădinaru le-a transmis recunoștință mamelor de copii prematuri, ale căror povești au inspirat-o și i-au dat putere. Ea a spus că a prins curaj datorită lor și a crezut că va fi bine și pentru familia ei.

La evenimentul de la au fost prezenți medici, copii născuți prematur și părinții acestora, care și-au împărtășit experiențele.