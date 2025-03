„Un abuz îngrozitor”. Cum au ajuns să fie filați de DNA Iași doi jurnaliști care investigau un caz de corupție

Jurnaliștii Luiza Vasiliu și Victor Ilie au fost urmăriți timp de două luni de DNA Iași, în primăvara lui 2023. Inițial au bănuit că filajul are legătură cu faptul că documentau investigațiile despre frații Andrew și Tristan Tate. În fapt, s-a întâmplat în contextul în care Victor Ilie a făcut o investigație sub acoperire, în care a pretins că este om de afaceri, pentru a arăta că mai multe transporturi de cereale din Ucraina pentru companii fantomă erau aprobate pentru 10.000 de euro. DNA Central a declarat pentru că nu are informații referitoare la acest caz.

Cum au ajuns jurnaliștii Luiza Vasiliu și Victor Ilie să fie filați de DNA Iași

Filajul în stradă a durat 48 de ore. În plus, telefonul lui Victor Ilie a fost interceptat de autorități timp de două luni.

„După o lună de interceptări, au mai primit încă o lună de la judecătorul de drepturi și libertăți. Au motivat extinderea mandatului de supraveghere prin comportamentul meu suspicios, pentru că mi-am dat seama că sunt urmărit”, a explicat Victor Ilie, pentru

Jurnaliștii aveau informații de la mai multe surse că directorul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Animalelor (DSVSA) din Iași, Gabriel Ciobanu, aprobă transporturi de cereale din Ucraina pentru companii fantomă contra unor sume de bani. Pentru a verifica dacă e adevărat, Ilie a pretins că e afacerist și a mers să discute cu Ciobanu.

„M-a primit amabil în biroul lui, mi-a zis să lăsăm telefoanele acolo și m-a condus într-o altă încăpere. I-am zis că am 50 de camioane cu grâu de pe front și am nevoie de la el doar de o firmă care să le importe în acte la noi. A fost de acord, dar a spus că îi trebuie o săptămână ca să pună la punct afacerea. I-am scris pe un bilețel 10.000, suma pe care știam de la sursele noastre c-o așteaptă în schimbul favorului. A fost de acord și cu asta, dar a zis că vorbim despre bani după ce batem palma. Am plecat și am oprit înregistrarea”, a povestit Victor Ilie, pe Substack.

Însă Ciobanu a depus apoi o plângere la Direcția Generală Anticorupție (DGA) Iași, în care a scris că un individ a încercat să îi dea șpagă. DGA a sesizat DNA, iar DNA Iași a deschis un dosar penal in rem pentru instigare la abuz în serviciu și dare de mită.

„Știau că sunt jurnalist de investigație. Puteau descoperi la fel de ușor că mai făcusem undercover-uri, la RISE Project sau Recorder. Dar au ales să folosească pretextul plângerii lui Ciobanu ca să mă urmărească pe mine, nu să cerceteze ce se întâmplă cu adevărat la DSVSA Iași”, a mai susținut Victor Ilie.

Un reprezentant al DNA Central a declarat pentru HotNews că nu știe despre ce este vorba. „Și dacă nu ar fi fost jurnaliști, tot nu am aș fi putut spune (n.r. informații despre procedură)”, a precizat acesta.

HotNews mai notează că și alți jurnaliști au fost și supravegheați de DNA Iași, precum Rareș Neamțu, Tudor Leahu și Andrei Viliche, care au publicat anchete despre corupția din oraș. Ei au fost interceptați timp de două luni pentru hărțuire, șantaj și amenințare, în timp ce faptele de corupție pe care le investigau n-au prezentat niciun interes pentru procurori.

Șercan: E un abuz îngrozitor

Printre jurnaliștii care au reacționat la aceste dezvăluiri se numără și Emilia Șercan.

„Lucrul ăsta este un abuz îngrozitor, iar cineva ar trebui să răspundă, pentru că, în timpul supravegherii tehnice, lui Victor i-au fost expuse două surse, ceea ce reprezintă o încălcare a unui drept profesional fundamental pentru jurnaliști: protecția surselor.

Așa arată sistemul judiciar din România. În loc să protejeze cetățenii de abuzuri și să combată corupția, îi filează și le interceptează telefoanele jurnaliștilor care fac anchetele pe care poliția și procurorii nu le fac pentru că joacă mai degrabă rolul de protectori ai corupților.

DNA Iași este aceeași structură care a îngropat adânc în sertare sale abuzurile sexuale și violurile episcopului de Huși comise împotriva unor minori, dosar care a fost trimis în judecată abia după ce tot niște jurnaliști au expus povestea”, a scris Șercan, pe Facebook.