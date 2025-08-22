Un adolescent s-a plimbat pe drumurile publice cu o mașină furată. Cum s-a întâmplat totul

Un adolescent, în vârstă de 17 ani, din , a furat o cu care s-a plimbat, ulterior, pe drumurile publice, fără permis de conducere.

După plimbarea cu mașina furată, adolescentul a abandonat-o pe raza localităţii Preajba, judeţul Dolj, potrivit publicaţiei locale Jurnalul Olteniei, citată de .

„Polițiști din cadrul Secției 3 Poliție Craiova au reținut, pentru 24 de ore, un tânăr de 17 ani, din municipiul Craiova, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificat și conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere. Polițiștii au fost sesizați de un tânăr, de 25 de ani, din comuna Daneți, cu privire la faptul că i-a fost sustras autoturismul ce se afla parcat în fața locuinței sale, din municipiul Craiova”, anunță IPJ Dolj.

Adolescentul de 17 ani ar fi pătruns în autoturismul deținut de tânărul de 25 de ani și ar fi sustras bateria acumulator și cheile unui alt autoturism.

Ulterior, folosindu-se de baterie și chei, acesta ar fi sustras celălalt autoturism, pe care l-ar fi condus pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere.

În urma acestora, minorul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.