Mirel Rădoi, după reușita Universității Craiova în fața turcilor: „Dacă nu suntem în stare, nu intrăm în istoria Universității Craiova”

Universitatea Craiova s-a impus cu scorul de 2-1 în fața celor de la Istanbul Bașakșehir, în turul play-off-ului Conference League. au avut o evoluție bună, iar asta i-a făcut să devină favoriți la calificare.

Mirel Rădoi, a vorbit despre jocul elevilor săi și s-a declarat „fericit pe jumătate”. Tehnicianul a avut o discuție cu portarul Isenko, după golul pe care alb-albaștrii l-au primit din partea turcilor.

Scorul partidei a fost deschis în minutul 45+2, de Alexandru Cicâldău, urmând ca în minutul 61, Carlos Mora să trimită balonul între buturile adversarilor. Pentru turci a marcat Festi Ebosele, în minutul 87.

Mirel Rădoi: „ Ne-am făcut lecțiile”

Mihai Rotaru: „Suntem îmbibați de emoții”

Mirel Rădoi a explicat, în cadrul flash-interviului, că speră la calificare și că prestația pe care au avut-o elevii săi a fost gândită în prealabil. Craiovenii și-au făcut temele de acasă pentru a înfrunta cu succes adversarul deloc ușor de ținut în frâu.

„Fericit pe jumătate. Am câștigat o repriză. Sper să nu clacăm în fața suporterilor. Sper să ne calificăm. Ne-am așteptat ca adversarul să aibă posesia. Am încercat să le dăm posesia în zone pe care noi le-am pregătit.

S-a văzut că sunt o echipă bună. Am anulat spațiul din spatele apărării. Ne-am făcut lecțiile. Au multe momente în care sunt relaxați. Cred că relaxarea în defensivă îi costă mult.

Benzile ar trebui să apară din ce în ce mai mult, dacă atacanții sunt om la om. Am pregătit să aducem centrări la prima bară. Mora a luat decizia cea bună la gol. Cu astfel de echipe e bine să termini acțiunea.

Avem o misiunea mai ușoară. Parcă îl ajută Dumnezeu pe Isenko că a greșit-o la 0-2. Nu i-a fost ușor. L-am îmbărbătat. I-am zis în vestiar. ‘Trebuie să blochezi poarta la Craiova’. La scorul ăsta suntem calificați.

Dacă nu aducem ceva în plus, să alergăm cu un kilometru mai mult… Dacă nu suntem în stare, nu intrăm în istoria Universității Craiova.

(n.r. de ce a fost scos Mora de pe teren în minutul 52) Nici noi nu am înțeles. Avea jambierii sus, dar nu erau sus. Îi avea tăiați, dar de ce îi avea tăiați, când toți îi taie. I-a acoperit. La pauză au spus că nu mai e treaba lor (n.r. a arbitrilor). Jucătorii mai au o repriză să intre în istoria Universității Craiova”, a spus Mirel Rădoi, la flash-interviu, conform

Mihai Rotaru: „Suntem îmbibați de emoții”

Mihai Rotaru, finanțatorul din Bănie, și-a spus și el părerea despre meciul cu Istanbul Bașakșehir. Patronul alb-albaștrilor crede că returul, care se va juca la Craiova, îi prinde favorați, deoarece atmosfera de acasă le dă băieților o astfel de energie. De asemenea, a menționat că partida cu Petrolul Ploiești, care va avea loc duminică, de la 18:30, este cea la care se gândesc acum.

„A fost un meci de calificare în faza ligii, foarte greu. Un rezultat bun, dar totul se joacă pe Oblemenco. Faptul că jucăm acasă ne da șansa noastră. Toată lumea concentrată la meciul cu Petrolul acum!

Nu mă mai întrebați cu emoțiile! Doar cu echipa a doua nu avem emoții, atunci când jucăm în Cupa României. Nu că avem emoții, suntem îmbibați de emoții! Așa e în fotbal”, a spus Rotaru, potrivit

Un rezultat, fie el și de egal, în returul Universitatea Craiova-Istanbul Bașakșehir îi califică pe olteni în Conference League, a treia cea mai importantă competiție europeană. Acest lucru ar fi o reușită istorică pentru „lei”. Meciul se va juca joi, începând cu ora 20:30.