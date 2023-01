Un avion a rămas fără ușă în timpul zborului: „Un bărbat a fost aproape zdrobit” (VIDEO)

Un avion a rămas fără ușă în timpul zborului. Bagajele pasagerilor au căzut din aeronava, iar un bărbat a fost aproape zdrobit.

O ușă din spatele unui avion comercial rusesc s-a deschis în timpul zborului. Pasagerii au trecut prin momente de groază, căciulile și bagajele acestora le-au fost aspirate.

Serghei Lidrik este cel care a surprins imaginile dramatice cu el însuși și ceilalți pasageri. Avionul este unul de tipul An-26, care aparține companiei IrAero.

Avionul se îndrepta spre Magadan, pe coasta Pacificului a Rusiei. Aeronava decolase din Magan, oraș siberian care înregistrează temperaturi de -41 de grade, potrivit .

„Zborul s-a încheiat mai repede decât se aștepta, cu un rezultat greșit. Oamenii au fost șocați la început. Pasagerilor le-au zburat căciulile”, a spus Serghei Lidrik.

„Un bărbat care stătea în spatele avionului a fost aproape zdrobit. Tocmai își desfăcuse centura de siguranță”, a mai declarat un pasager.

✈️ Nothing unusual: in Russia, the door of the plane opened right during the flight at an altitude of several kilometers

An-26, flying from Magan to Magadan, suddenly depressurized – judging by the video, which was filmed by one of the passengers, the back door was half opened.

— Oriannalyla 🇺🇦 (@Lyla_lilas)