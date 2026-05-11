Ludovic Orban insistă cu revenirea în , alături de colegii săi din Forța Dreptei. El susține că acest lucru este foarte ușor de realizat, dacă foștii săi colegi, peneliști, își dau acordul.

Ideea revenirii în PNL, a fostului premier și președinte al partidului, datează de anul trecut. La un moment dat s-a vorbit despre o negociere în urma căreia, Ilie Bolojan ar fi oferit mai multe funcții importante, în partid unor apropiați ai lui Orban, din Forța Dreptei. Ideea nu a fost privită cu ochi buni de toți membrii partidului, astfel că a fost abandonată.

Ludovic Orban se grăbește să revină în PNL

și-a arătat disponibilitatea să revină cât mai repede în PNL, alături de Forța Dreptei, imediat ce Ilie Bolojan va fi dispus la o discuție pe acest subiect. Ludovic Orban susține că PNL s-ar putea întări, absorbind, în același fel și alte formațiuni de buzunar, precum REPER, reprezentat de Dragoș Pîslaru, sau DREPT, partidul lui Vlad Gheorghe. El a făcut o serie de declarații, pe acest subiect, în emisiunea Bună România, de la B1 TV.

„În ce mă privește, am discutat cu președintele PNL, iar noi (Forța Dreptei – n. red.) suntem pregătiți, mai ales în noul context politic în care PNL a ajuns în situația de a rupe complet orice fel de colaborare cu PSD, noi suntem pregătiți să ne reintegrăm în PNL. Doar că trebuie făcută printr-un proces de comasare prin absorbție, în baza unui protocol negociat pe baza unui mandat care să fie dat de conducerile celor două partide. Iar evident, protocolul negociat trebuie validat de congresele celor două partide”, a spus Orban.

Întrebat dacă au început discuțiile pentru începerea procesului de absorbție, politicianul Forța Dreptei a precizat că doar el și-a exprimat disponibilitatea pentru începerea discuțiilor. În ce privește PNL, , a spus Orban, este ocupat cu alte probleme.

„Am înțeles foarte bine, domnul președinte Bolojan a fost practic sub stare de asediu… A trebuit să stingă incendiu după incendiu și să facă față unor atacuri sistematice împotiva PNL și a guvernului pe care îl coduce. Dar sunt convins, imediat ce va avea posibilitatea, va acorda atenție și acestui subiect”, a precizat șeful Forța Dreptei.

Ce relație vede cu celelalte formațiuni aliate

În acest context, Ludovic Orban a fost solicitat să comenteze și despre alte partide care ar putea fi absorbite în PNL. El a vorbit despre DREPT, formațiunea lui Vlad Gheorghe și despre REPER, partidul reprezentat de Dragoș Pîslaru în guvern. Fostul președinte al PNL a declarat că nu vede nici un impediment ca cele două formațiuni să se integreze în PNL.

„DREPT-ul și Vlad Gheorghe, Vlad Gheorghe, să ne aducem aminte este un lider remarcabil, cu un rezultat la europarlamentare ca și candidat independent; Vlad Gheorghe s-a retras și l-a sprijinit pe Ciprian Ciucu (la alegerile pentru Primăria Generală – n. red. ). Și acolo sunt oameni buni, oameni de calitate…Eu cred că și REPER ar trebui să vină, prin fuziune, tot prin comasare prin absorbție, pentru că își pot găsi locul. Dragoș Pîslaru nu a respins ideea de integrare în PNL..”, a explicat Orban.

În realitate, o astfel de inițiativă ar putea întâmpina opoziția unor lideri peneliști care nu văd cu ochi buni faptul că vor trebui să împartă funcțiile cu membrii unor partide ce nu reprezintă mai nimic pe scena politică.

Ludovic Orban, despre colaborarea PNL-USR

Tot în cadrul emisiunii, Ludovic Orban a vorbit și despre colaborarea dintre PNL și USR, într-o viitoare . El vede mai multe lucruri comune la cele două formațiuni. În realitate, însă, lucrurile nu stau chiar așa. PNL și USR s-au aflat pe poziții divergente începând cu 2021, anul în care s-au separat, după o scurtă guvernare caracterizată prin scandaluri și dispute politice.

Să nu uităm că, până s-au reunit, în guvernul Bolojan, cele două partide s-au atacat reciproc. Deși ambele partide sunt conflictuale, Orban vede viitorea colaborare în roz, într-o notă optimistă.

„Evident trebuie o colaborare foarte bună cu USR… o coordonare…Nimeni nu atentează la integritatea USR. Să nu-și închipuie useriștii că dorește cineva să-i înghită…Trebuie să remarc că deși USR are o legătură specială cu Nicușor Dan, în criza politică absurdă declanșată de PSD au jucat foarte corect… USR nu se poate asocia cu PSD și este firesc să joace în tabăra reformistă, în tabăra liberală, pe centru-dreapta pentru că există cele mai multe afinități cu PNL”, a concluzionat Orban.