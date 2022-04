Un avion Airbus A380 a zburat cu ulei de gătit în loc de combustibil

Un Airbus A380 a reușit performanța să zboare cu ulei de gătit în rezervor în loc de kerosen. Cursa care a durat timp de 3 ori a făcut parte dintr-un test care are ca urmărește găsirea unei alternative ecologice, care să reducă emisiile de carbon.

Avionul a decolat de pe aeroportul Blagnac din Toulouse pe 25 martie, după ce a fost alimentat cu Sustainable Aviation Fuel. SAF este un combustibil fabricat din ulei de gătit uzat și grăsimi reziduale. Airbus speră ca aeronavele sale să fie certificate pentru a zbura cu SAF până la sfârșitul acestui deceniu. În prezent, aeronavele Airbus pot fi alimentate cu până la 50% ulei de gătit, amestecat cu kerosen.

