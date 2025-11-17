B1 Inregistrari!
Un avocat celebru din Italia intră în dosarul fraților Mocanu. Cum le poate influența cazul

Un avocat celebru din Italia intră în dosarul fraților Mocanu. Cum le poate influența cazul

B1.ro
17 nov. 2025, 23:58
Un avocat celebru din Italia intră în dosarul fraților Mocanu. Cum le poate influența cazul
Sursa foto: Colaj foto B1tv.ro
Cuprins
  1. Cum explică avocatul Tirelli strategia apărării
  2. Ce verifică autoritățile italiene în cazul unei extrădări
  3. În ce situație se află Dani și Nando Mocanu în Italia
  4. Cum au fost prinși frații Mocanu în Italia

Avocatul italian Alexandro Maria Tirelli a preluat apărarea fraților Dani și Nando Mocanu. Cazul celor doi artiști români a atras atenția presei din Italia și România. Procedura de extrădare se anunță una dificilă și cu multe etape tehnice.

Cum explică avocatul Tirelli strategia apărării

Alexandro Maria Tirelli este cunoscut ca specialist în drept penal internațional. El a preluat apărarea celor doi frați, aflați acum în proceduri judiciare. Avocatul spune că „Extrădarea este întotdeauna o procedură complexă. Fiecare detaliu poate schimba întregul rezultat”.

Apărătorul insistă că instanțele italiene analizează mai întâi desfășurarea procesului din România. El afirmă că judecătorii trebuie să se asigure că inculpații „beneficiază de un tratament conform standardelor europene”. Aceasta este o condiție obligatorie în orice cerere de predare.

Ce verifică autoritățile italiene în cazul unei extrădări

Potrivit avocatului, magistrații din Italia analizează și condițiile din penitenciare. „Legislația europeană impune garanții minime de sănătate și siguranță, iar dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, predarea poate fi refuzată”, explică avocatul Tirelli.

Frații Mocanu au fost condamnați la 4 și 7 ani de închisoare. Decizia este definitivă și vizează fapte grave. Cei doi au primit pedepsele pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii publice. Mandatele de executare au fost emise în 6 noiembrie 2025, potrivit ziare.com.

În ce situație se află Dani și Nando Mocanu în Italia

Cei doi au fost găsiți și reținuți în Italia. Capturarea a avut loc după o operațiune desfășurată pe mai multe trasee. Ancheta a inclus carabinieri și unități speciale. În prezent, cei doi se află în arest la domiciliu, în casa tatălui lor din Napoli. Aici vor rămâne până la finalizarea procedurilor de extrădare.

Curtea de Apel din Napoli a confirmat măsura arestului la domiciliu. Decizia va rămâne în vigoare până la următorul termen. Acesta este stabilit pentru 25 noiembrie.

Cum au fost prinși frații Mocanu în Italia

Autoritățile italiene i-au observat prima dată în zona Lacului Garda. Cei doi se aflau într-o stațiune turistică, într-un grup restrâns. Carabinierii au demarat o operațiune discretă de urmărire pe distanțe mari. În final, echipele de intervenție i-au interceptat în Casola di Napoli. Reținerea s-a făcut fără incidente.

