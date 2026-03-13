Iași: Cum a reușit un bărbat să dea o țeapă de 128.000 de euro cu bancnote dintr-un joc

Iași: Cum a reușit un bărbat să dea o țeapă de 128.000 de euro cu bancnote dintr-un joc

Traian Avarvarei
13 mart. 2026, 17:39
Foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. Cum a acționat bărbatul arestat pentru înșelăciune
  2. Ce au găsit anchetatorii la percheziții

Un individ de 54 de ani, originar din județul Bihor, a fost arestat în Iași sub acuzația de înșelăciune, după ce a lăsat un bărbat fără 128.000 de euro, înlocuind bancnote reale cu bancnote false, destinate jocurilor.

Cum a acționat bărbatul arestat pentru înșelăciune

„Din investigațiile efectuate până în prezent, a rezultat faptul că, la data de 28 februarie a.c., acesta, folosindu-se de o calitate mincinoasă de presupus expert evaluator al unei companii internaționale și sub un nume fals, s-ar fi prezentat la proprietatea, din județul Iași, a unei persoane vătămate, respectiv un bărbat de 40 de ani, sub pretextul verificării existenței unei sume de bani ce urma să facă obiectul unui comision privind contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil oferit spre vânzare de către persoana vătămată.

Bărbatul, profitând de neatenția acesteia, ar fi indus-o în eroare, prin aceea că ar fi înlocuit bancnotele autentice de 200 de euro cu bancnote false, destinate jocurilor, acesta lăsând la vedere suma de 7.000 de euro, bani reali. Prejudiciul cauzat a fost de 128.000 de euro”, a explicat Adina Ciobanu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Iași, pentru BZI.

Ce au găsit anchetatorii la percheziții

Suspectul a fost audiat și reținut de polițiști pentru 24 de ore, apoi instanța a decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

„În urma verificării autoturismului și a controlului corporal au fost descoperiți 300 de euro, 775 de lei, carduri bancare, mai multe telefoane mobile, 9 pachete cu margini similare cu cele ale bancnotei de 200 de euro, pe spate fiind imprimat un personaj animat, 9 pachete a câte 100 de bucăți, toate ambalate și sigilate, un cântar electronic și mai multe articole vestimentare”, a mai precizat Adina Ciobanu.

La percheziția în casa individului au fost găsite: „echipamente electronice, telefoane mobile, carduri bancare, 100 de bancnote cu marginile similare cu cele ale bancnotei autentice de 200 de euro, pe centru având imprimat un desen cu un personaj animat și 88 de bancnote similare celor autentice de 500 de euro”.

