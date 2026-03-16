Un bărbat a fost prins în trafic de trei ori în decurs de numai patru ore, în județul Maramureș. De fiecare dată nivelul de alcoolemie al bărbatului era unul foarte ridicat.

Cum s-au desfășurat evenimentele după ce un bărbat a fost prins beat în repetate rânduri

Individul, în vârstă de 43 de ani, din Baia Mare, a fost oprit pentru prima dată în trafic în seara zilei de 15 martie, în jurul orei 20:50, în timp ce mergea pe bicicletă, pe raza localității Mogoşeşti. Pentru că biciclistul era în stare vizibilă de ebrietate, polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat 1,08 mg/l alcool pur în aerul expirat.

La doar 40 de minute după ce a fost oprit prima dată, acesta a fost depistat din nou în trafic, însă de data aceasta se afla la volanul unui autoturism care circula haotic pe drumul județean 108 E.

„În continuare, poliţiştii au efectutat testarea cu aparatul etilometru, rezultatul indicând concentraţia de 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat. În vederea determinării cu exactitate a alcoolemiei, conducătorul auto a fost condus la spital, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge. Poliţiştii i-au adus la cunoştinţă bărbatului că nu mai are dreptul de a conduce pe drumurile publice, permisul de conducere fiindu-i reţinut şi eliberându-i-se dovadă de circulaţie fără drept”, transmite Poliția Maramureș.

După primele două sancțiuni, individul a continuat să conducă, astfel că, în jurul orei 00:10, pe raza aceleiași localități, polițiștii l-au văzut din nou la volanul mașinii. De data aceasta, el a refuzat să tragă pe dreapta, astfel că polițiștii au pornit în urmărirea lui.

În urma evenimentelor s-a deschis un dosar penal

„Cu ocazia interceptării, poliţiştii au stabilit că la volanul autoturismului se află acelaşi conducător auto. Poliţiştii l-au condus din nou pe bărbat la spital pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge, după ce aparatul etilotest a indicat concentraţia de 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat. Întrucât bărbatul s-a manifestat agresiv în interacţiunea cu poliţiştii, la faţa locului a fost direcţionaţi şi jandarmi maramureşeni”, mai precizează Poliţia Maramureş

Oamenii legii au fost nevoiți să solicite sprijinul jandarmilor pentru a-l calma pe bărbat. Pe numele bărbatului a fost deschis dosar penal şi se fac cercetări pentru documentarea întregii activităţi infracţionale şi dispunerea măsurilor legale, scrie .