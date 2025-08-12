Un bărbat de 71 de ani a fost ucis de propriul vecin

Un bărbat, de 35 de ani, din localitatea Dealu, este cercetat de procurori după ce ar fi lovit cu o în cap un vecin de 71 de ani.

Tânărul, vecin cu bărbatul de 71 de ani, l-a lovit cu bâta în cap până acesta și-a dat ultima suflare. Totul s-a întâmplat în localitatea Dealu, judeţul , conform .

Autoritățile au fost alertate imediat, prin apel la numărul unic de urgență 112.

„La data de 11 august a.c., în jurul orei 17:00, poliţiştii Secţiei de Poliţie Rurală nr. 8 Roata de Jos au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că, în localitatea Dealu, judeţul Giurgiu, un bărbat ar fi fost ucis de către un vecin”, a informat IPJ Giurgiu.

„În temeiul sesizării, la faţa locului s-au deplasat poliţiştii, iar, din primele cercetări, a reieşit faptul că un bărbat, de 35 de ani, din localitatea Dealu, judeţul Giurgiu, în urma unor neînţelegeri, ar fi aplicat o lovitură cu o bâtă, în zona capului, unui bărbat, de 71 de ani, din aceeaşi localitate, rezultând decesul acestuia”, a mai informat, marţi, IPJ Giurgiu.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.