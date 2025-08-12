Un bărbat de 71 de ani a fost ucis de propriul vecin

Un bărbat, de 35 de ani, din localitatea Dealu, este cercetat de procurori după ce ar fi lovit cu o bâtă în cap un vecin de 71 de ani.
Tânărul, vecin cu bărbatul de 71 de ani, l-a lovit cu bâta în cap până acesta și-a dat ultima suflare. Totul s-a întâmplat în localitatea Dealu, judeţul Giurgiu, conform Observator.
Autoritățile au fost alertate imediat, prin apel la numărul unic de urgență 112.
„La data de 11 august a.c., în jurul orei 17:00, poliţiştii Secţiei de Poliţie Rurală nr. 8 Roata de Jos au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că, în localitatea Dealu, judeţul Giurgiu, un bărbat ar fi fost ucis de către un vecin”, a informat IPJ Giurgiu.
„În temeiul sesizării, la faţa locului s-au deplasat poliţiştii, iar, din primele cercetări, a reieşit faptul că un bărbat, de 35 de ani, din localitatea Dealu, judeţul Giurgiu, în urma unor neînţelegeri, ar fi aplicat o lovitură cu o bâtă, în zona capului, unui bărbat, de 71 de ani, din aceeaşi localitate, rezultând decesul acestuia”, a mai informat, marţi, IPJ Giurgiu.
Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.