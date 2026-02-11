B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Un bărbat din Buzău a căzut victimă unei escrocherii sentimentale. A trimis bani unei „tinere” care nu exista

Un bărbat din Buzău a căzut victimă unei escrocherii sentimentale. A trimis bani unei „tinere” care nu exista

Ana Beatrice
11 feb. 2026, 19:00
Un bărbat din Buzău a căzut victimă unei escrocherii sentimentale. A trimis bani unei „tinere” care nu exista
Sursă foto: freepik.com
  1. Cum a fost înșelat un bărbat printr-o poveste dramatică inventată
  2. Ce este metoda „romance scam” și cum îți poți da seama că ești înșelat

Un bărbat a căzut victimă unei înșelătorii de tip „romance scam”. El a crezut că trăiește o poveste de dragoste online cu o tânără care pretindea că trece printr-o perioadă dificilă. Cei doi au purtat o corespondență intensă, iar femeia i-a câștigat rapid încrederea prin mesaje încărcate de emoție.

În urma cercetărilor, anchetatorii au făcut o descoperire surprinzătoare. În spatele identității online nu se afla nicio tânără aflată în impas, ci o femeie de 41 de ani.

Cum a fost înșelat un bărbat printr-o poveste dramatică inventată

Totul a pornit de la un apel la 112, făcut de un bărbat din Timiș. Acesta le-a spus polițiștilor că tânăra cu care vorbea pe o rețea de socializare i-ar fi mărturisit că vrea să-și pună capăt zilelor. Ce părea inițial o situație dramatică s-a transformat rapid într-un caz de înșelăciune.

Potrivit IPJ Buzău, în urma verificărilor, a ieșit la iveală adevărul. Presupusa tânără de 20 de ani era, în realitate, o femeie de 41 de ani din localitatea Pârscov. Aceasta și-ar fi creat un cont fals folosind fotografiile unei tinere din Berca și ar fi inițiat o relație online cu bărbatul din Timiș.

Pentru a-i câștiga încrederea, femeia i-ar fi spus că se află într-o depresie profundă. Ea a susținut că părinții și fratele ei ar fi murit într-un accident rutier, în drum spre București, și că nu reușește să facă față singură problemelor rămase. Impresionat de poveste și dorind să o ajute, bărbatul i-ar fi trimis bani în mai multe tranșe. Suma totală transferată în contul bancar indicat de aceasta ar fi fost de 3.000 de lei.

Ulterior, în continuarea scenariului, femeia ar fi susținut că are gânduri suicidale, lucru care l-a alarmat pe bărbat și l-a determinat să sune la 112. Cazul s-a dovedit a fi o metodă clasică de „romance scam”. Este o formă de fraudă tot mai des întâlnită pe rețelele sociale și aplicațiile de întâlniri.

Ce este metoda „romance scam” și cum îți poți da seama că ești înșelat

Cazul readuce în atenție una dintre cele mai răspândite forme de fraudă din mediul online. Anchetatorii continuă verificările pentru a stabili toate împrejurările cazului. În același timp, reprezentanții IPJ Buzău explică modul în care acționează escrocii sentimentali.

„Escrocii creează profiluri cu poze atractive (adesea furate sau generate de AI), prezentându-se ca persoane de încredere (femei, dar şi bărbaţi). După ce stabilesc o conexiune emoţională, încep să ceară bani. Scuzele sunt variate: o urgenţă medicală, taxe vamale, bilete de avion pentru a veni în vizită sau investiţii în criptomonede. De obicei, refuză apelurile video sau întâlnirile fizice, pretextând că sunt în străinătate, în armată sau că au probleme tehnice. Semnale de alarmă: persoana se îndrăgosteşte foarte repede de tine şi cere mutarea conversaţiei pe o platformă privată, îţi cere bani, carduri cadou sau date bancare, povestea lor este dramatică şi implică ‘urgenţe’ financiare constante, pozele lor arată perfect, ca de model sau profesionale”, a transmis IPJ Buzău.

Polițiștii recomandă să nu trimiteți bani persoanelor cunoscute exclusiv online și să verificați imaginile printr-o căutare inversă pe internet. De asemenea, este important să anunțați imediat autoritățile dacă suspectați o înșelăciune.

