Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări severe de vreme rea, pe fondul pătrunderii unui val de aer polar care schimbă brusc condițiile meteo din România. Fenomenele anunțate includ viscol puternic la munte, dar și ploi și vânt intens în numeroase regiuni.

Unde lovește cel mai puternic viscolul

au instituit un cod portocaliu de viscol pentru zonele montane înalte din județele Caraș-Severin și Hunedoara, la altitudini de peste 1.800 de metri. Aici sunt așteptate ninsori abundente, însoțite de rafale extrem de puternice.

Vântul va atinge viteze de până la 120 de kilometri pe oră, iar vizibilitatea va scădea dramatic, sub pragul de 50 de metri. Avertizarea este valabilă într-un interval scurt, de vineri seară până la miezul nopții.

Ce alte fenomene extreme sunt așteptate în restul țării

În paralel cu viscolul din zonele montane, meteorologii au emis și un cod galben de vreme severă pentru o mare parte a teritoriului. Avertizarea vizează ploi însemnate cantitativ, ninsori la munte și intensificări ale vântului.

Intervalul vizat se întinde pe mai multe zile, până luni dimineață, perioadă în care precipitațiile vor cuprinde treptat toate regiunile. În unele zone, cantitățile de apă pot depăși 40–60 de litri pe metru pătrat, relatează Antena3.

Totodată, vântul va sufla cu putere în majoritatea regiunilor, mai ales vineri și sâmbătă, cu viteze care pot ajunge frecvent la 45–55 de kilometri pe oră. La munte, rafalele vor depăși 70–80 de kilometri pe oră, transmite .

Cum evoluează vremea în zilele următoare

Pe măsură ce masa de aer rece avansează, precipitațiile vor deveni tot mai extinse, pornind din sud-vest și acoperind întreaga țară. La altitudini de peste 1.600 de metri, ploile se vor transforma în ninsori consistente. În aceste zone montane, stratul de zăpadă va crește rapid, iar viscolul va accentua dificultățile de deplasare. În același timp, în sud și sud-vest, sunt posibile episoade de instabilitate atmosferică, inclusiv descărcări electrice.

Duminică, vântul va continua să fie prezent mai ales în sud-est și local în vest, menținând o atmosferă instabilă. Evoluția fenomenelor indică o perioadă de tranziție bruscă, specifică schimbărilor de sezon.