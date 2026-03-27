Anunțul care a bagat spaima în români. Previziunea sumbră făcută de Traian Băsescu: „Nu se va simți”

Ana Maria
27 mart. 2026, 22:32
Sursa foto: Captură video B1 TV
Previziunea sumbră făcută de Traian Băsescu. Fostul președinte al României susține că măsurile anunțate de autorități nu vor avea efectul dorit în ceea ce privește reducerea costurilor la pompă. În opinia sa, chiar și în cazul unei reduceri a accizelor, românii nu vor simți o diferență reală în buzunar.

Previziunea sumbră făcută de Traian Băsescu. Ce a anunțat

Cred că nu se va simți în ceea ce vor plăti oamenii. Este un pronostic. Nu se va simți nici dacă se reduce acciza. (…) Nu se va simți. Prețurile vor continua să crească”, a declarat Băsescu, la România TV.

Fostul șef al statului atrage atenția asupra contextului internațional tensionat, în special din zona Orientului Mijlociu, care influențează direct evoluția prețurilor la energie.

Acesta consideră că problemele geopolitice sunt prea complexe pentru ca măsurile interne să aibă un impact vizibil asupra pieței.

Uitați-vă ce probleme sunt în Golf. Nu este vorba doar despre blocarea strâmtorii Ormuz, sunt mult prea multe probleme ca să se simtă măsurile luate de guvern.
În țări cu mai multă stabilitate, probabil că s-ar simți, dar la inflația de la noi…”, a mai adăugat Băsescu, potrivit Știripesurse.

În plus, Traian Băsescu subliniază că nivelul ridicat al inflației din România contribuie la menținerea presiunii asupra prețurilor.

Ce măsuri a adoptat Guvernul pentru criza carburanților

În acest context, Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență prin care declară situație de criză pe piața carburanților și introduce o serie de măsuri temporare.

Actul normativ, aprobat fără avizul Consiliului Legislativ, stabilește intervenții valabile până la 30 iunie 2026.

Printre principalele prevederi se numără:

  • plafonarea adaosului comercial la nivelul mediei din 2025, pe întreg lanțul de distribuție, de la rafinare până la vânzarea finală, în perioada 1 aprilie – 30 iunie;
  • restricționarea exporturilor de motorină și țiței, care se vor putea face doar cu acordul autorităților;
  • sancțiuni de până la 10% din cifra de afaceri pentru companiile care nu respectă noile reguli.

Urmează noi măsuri pentru carburanți?

Executivul ia în calcul un al doilea set de intervenții, care ar putea include reducerea accizelor, însă impactul acestora este pus sub semnul întrebării.

Autoritățile precizează că perioada de aplicare a măsurilor actuale poate fi extinsă succesiv, pentru intervale de cel mult trei luni, atât timp cât situația de criză persistă.

În acest context, rămâne de văzut dacă aceste decizii vor reuși să tempereze evoluția prețurilor sau dacă, așa cum avertizează Traian Băsescu, prețurile la carburanți vor continua să crească.

