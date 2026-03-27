Dinți ficși în 24 de ore – zâmbet complet în DOAR o zi. Tehnologia care redefinește experiența pacientului, la DENT ESTET

27 mart. 2026, 19:51
Sursa foto: Dent Estet
  Ce înseamnă tratamentul Dinți Ficși în 24 de ore
  Etape tratament
  Beneficii reale pentru pacient:
  De ce DENT ESTET este alegerea potrivită
  Dinți ficși în 24 de ore pentru pacienții din diaspora

Pierderea dinților are efecte negative asupra sănătății dentare, dar și a întregului organism. De la digestia îngreunată din cauza masticației deficitare, până la aspectul îmbătrânit ca urmare a modificarea trăsăturilor feței, impactul poate fi mai mare decât pare la prima vedere.

Astăzi, însă, stomatologia oferă soluții rapide și eficiente. Tratamentul Dinți Ficși în 24 de ore este una dintre cele mai moderne soluții de reabilitare orală disponibile în clinicile DENT ESTET. Beneficiile sunt importante atât din punct de vedere estetic, cât și funcțional, iar proteza mobilă nu mai este, de mult, singura variantă pentru refacerea completă a danturii.

Ce înseamnă tratamentul Dinți Ficși în 24 de ore

Este vorba despre un protocol inovator de reabilitare orală complexă, care presupune inserarea strategică a 4 sau 6 implanturi dentare pe arcada edentată și fixarea unei lucrări protetice fixe provizorii, în aceeași sedință sau într-un interval de 24 de ore.

Spre deosebire de metodele clasice, când trebuia să aștepte luni de zile pentru integrarea implanturilor în os, acum te poți bucura rapid de un zâmbet complet funcțional și estetic.

Tratamentul Dinți Ficși în 24 de ore este recomandat dacă:

  • Ai pierdut toți dinții de pe arcadă
  • Dinții sunt grav afectați și nu mai pot fi salvați
  • Ai lucrări protetice vechi, instabile
  • Suferi de atrofie dentară și vrei să eviții adițiile de os

Vorbim despre o schimbare majoră în viața pacientului. Pacientul intră în clinică cu probleme dentare majore și pleacă cu o dantură fixă, care îi permite să zâmbească și să mănânce imediat. Este o soluție predictibilă, care elimină disconfortul psihologic al lipsei dinților pe durata procesului de vindecare.”, explică Dr. Alice Gavrilescu, medic specialist Chirurgie dento-alveolară în cadrul DENT ESTET.

Etape tratament

Deși rezultatul este rapid, tratamentul este atent planificat, pentru ca parcursul pacientului să fie simplificat și optimizat:

  • Consultația și planificarea digitală: Prima etapă include evaluarea completă a pacientului și investigații imagistice, scanări digitale și analiza detaliată a structurii osoase. Folosind ghidul chirurgical digital, medicii proiectează poziția ideală a implanturilor înainte ca pacientul să se așeze pe scaun.
  • Ziua Intervenției: Intervenția chirurgicală presupune inserarea implanturilor dentare, iar în aceeași zi sau în maximum 24 de ore se fixează o lucrare provizorie fixă. Dacă mai există dinți compromiși, aceștia sunt extrași în aceeași ședință.
  • Fixarea lucrării fixe definitive: După o perioadă de vindecare de câteva luni (osteointegrare), lucrarea provizorie este înlocuită cu cea definitivă, realizată din materiale premium (zirconiu sau ceramică) în cadrul Laboratorului propriu de tehnică dentară avansată – ASPEN.

Beneficii reale pentru pacient:

  • Rezultate estetice rapide: Nu mai există perioade de așteptare fără dinți. Poți mânca, vorbi și zâmbi fără disconfort încă din primele zile.
  • Recuperare mai ușoară: În multe cazuri, se evită proceduri complexe de adiție osoasă, ceea ce permite o vindecare mai rapidă și mai confortabilă.
  • Confort funcțional și stabilitate: Nu mai este nevoie de proteze mobile, care pot fi instabile și incomode. Dinții ficși oferă o senzație apropiată de cea a dinților naturali.
  • Recăpătarea încrederii în sine: Poate cel mai important beneficiu este cel psihologic. Un zâmbet complet redă dorința de a comunica și de a interacționa cu ceilalți.

Dincolo de componenta estetică, vorbim despre funcționalitate. Pacientul își recapătă capacitatea de a mesteca corect și de a vorbi fără dificultăți, ceea ce are un impact direct asupra calității vieții. Este o transformare completă, atât fizică, cât și emoțională, care redă pacientului confortul și încrederea de zi cu zi.”, subliniază Dr. Alice Gavrilescu.

De ce DENT ESTET este alegerea potrivită

Succesul unei reabilitări complexe cu tratamentul Dinți Ficși în 24 de ore depinde în mare măsură de planificarea corectă și de experiența echipei medicale.

La DENT ESTET, tratamentele sunt realizate printr-o abordare interdisciplinară, în care chirurgul, medicul protetician și tehnicianul dentar colaborează pentru fiecare caz.

Tehnologia digitală joacă un rol central în acest proces, de la diagnostic până la realizarea lucrării finale. Folosind ghidul chirurgical, implanturile sunt poziționate milimetric, astfel încât să asigure stabilitate, funcționalitate și un rezultat estetic armonios.

În plus, experiența acumulată în tratarea cazurilor complexe și utilizarea tehnologiilor de ultimă generație contribuie la creșterea siguranței și a confortului pacientului.

Un alt aspect important este comunicarea cu pacientul. Acesta este informat în fiecare etapă și înțelege exact ce urmează, ceea ce reduce anxietatea și crește încrederea în tratament.

Fiecare pacient are particularități diferite, iar planul de tratament trebuie adaptat în funcție de structura osoasă, de starea generală de sănătate și de așteptările pacientului. La DENT ESTET, tratamentele cu implant dentar sunt integrate într-un flux digital complet. Acest lucru ne permite să controlăm fiecare etapă și să oferim rezultate predictibile”, explică Dr. Alice Gavrilescu.

Dinți ficși în 24 de ore pentru pacienții din diaspora

Pentru românii care locuiesc în străinătate, tratamentul Dinți Ficși în 24 de ore este conceput astfel încât să reducă timpul petrecut în România și să ofere rezultate rapide, fără compromisuri în ceea ce privește calitatea.

Unul dintre cele mai importante avantaje este posibilitatea de a începe procesul de la distanță. Evaluarea inițială și planul de tratament pot fi realizate online, astfel încât pacientul știe încă de la început care sunt pașii, costurile și durata tratamentului.

În plus, intervenția este optimizată pentru a se desfășura într-un timp scurt, de regulă în câteva zile, perioadă în care se realizează atât inserarea implanturilor, cât și fixarea lucrării provizorii. Astfel, pacientul pleacă din clinică cu dinți ficși și funcționali, fără a fi nevoie de multiple deplasări.

Un alt beneficiu important este organizarea întregii experiențe. La DENT ESTET, fiecare pacient beneficiază de suport dedicat, de la planificarea vizitelor până la coordonarea tratamentului, astfel încât totul să fie clar, eficient și adaptat programului său.

Această abordare permite pacienților din diaspora să beneficieze de tratamente complexe, realizate la standarde înalte, într-un timp redus și cu un nivel ridicat de predictibilitate.

„În stomatologia modernă, nu mai vorbim doar despre tratarea unei probleme, ci despre reconstrucția completă a zâmbetului și a funcționalității. Reabilitările orale complexe reprezintă o soluție eficientă și sigură pentru cei care au nevoie să-și îmbunătățească atât sănătatea, cât și calitatea vieții. În clinicile DENT ESTET, fiecare caz este abordat personalizat, cu ajutorul tehnologiei digitale și al unei echipe interdisciplinare, astfel încât să oferim rezultate predictibile, sigure și adaptate fiecărui pacient. Viziunea noastră a fost întotdeauna să aducem excelența în stomatologie aproape de fiecare pacient. Ne dorim ca fiecare tratament să însemne mai mult decât o soluție medicală – să fie o transformare reală, care aduce încredere, confort și o calitate mai bună a vieții.”, spune Dr. Oana Taban, CEO DENT ESTET.

