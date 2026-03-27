Organizaţia Naţiunilor Unite a anunţat crearea unui grup operativ menit să protejeze fluxurile comerciale prin Strâmtoarea Ormuz, într-un context regional tensionat. Măsura vine pe fondul temerilor tot mai mari privind efectele globale ale războiului din Iran asupra alimentaţiei şi economiei.

De ce intervine ONU în criza din Strâmtoarea Ormuz

Iniţiativa vizează menţinerea transporturilor comerciale printr-un punct strategic esenţial pentru energie şi comerţ global, afectat de instabilitatea din regiune. Oficialii avertizează că blocajele pot avea consecinţe severe asupra lanţurilor de aprovizionare.

„Acţiunile imediate sunt esenţiale pentru a atenua aceste consecinţe”, a declarat purtătorul de cuvânt al ONU, Stephane Dujarric. Mesajul subliniază urgenţa intervenţiei într-un moment considerat critic pentru stabilitatea globală.

Grupul operativ va fi coordonat de Jorge Moreira da Silva, responsabil în cadrul ONU pentru proiecte internaţionale complexe. Acesta va avea misiunea de a identifica soluţii rapide pentru menţinerea circulaţiei mărfurilor.

Cum va funcţiona noul mecanism propus

Potrivit oficialilor, structura va fi construită după modele deja utilizate în alte crize recente, considerate eficiente în condiţii similare. Printre acestea se numără iniţiativele ONU pentru Ucraina şi , adaptate noilor realităţi.

„Grupul operativ va lua acum legătura cu toate statele membre relevante pentru a vedea cum poate fi operaţionalizat acest lucru”, a declarat Dujarric. El a adăugat că sprijinul internaţional este esenţial pentru succesul iniţiativei. „Sperăm că toate statele membre implicate vor sprijini acest lucru, în special pentru binele oamenilor care sunt deja afectaţi”, a transmis reprezentantul ONU. Accentul este pus pe cooperare şi pe evitarea escaladării efectelor economice, relatează Digi24.

Ce riscuri globale sunt anticipate

Experţii ONU avertizează că perturbările actuale pot duce la creşteri accelerate ale preţurilor alimentelor şi la întreruperi în livrarea îngrăşămintelor. Aceste evoluţii afectează în special statele vulnerabile, deja expuse la crize succesive.

O analiză recentă arată că, în lipsa unei stabilizări rapide, zeci de milioane de oameni ar putea intra în zona foametei acute. Scenariul devine tot mai probabil dacă conflictul din Iran continuă în lunile următoare.