B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un bărbat din Maramureș a fost ucis de propriul cumnat

Un bărbat din Maramureș a fost ucis de propriul cumnat

Selen Osmanoglu
11 aug. 2025, 13:54
Un bărbat din Maramureș a fost ucis de propriul cumnat

Un bărbat din județul Maramureș a fost ucis de cumnatul lui pentru că ar fi încercat să-și refacă viața după ce soția murise din motive medicale în urmă cu mai mulți ani.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Cine a sunat la 112

Ce s-a întâmplat

Cei doi cumnați locuiau aproape unul de celălalt, în Maramureș. În ultima vreme, conform vecinilor, situația dintre ei era tensionată.

Victima ar fi vrut să își refacă viața după ce soția lui, sora suspectului, murise. Acest lucru l-ar fi deranjat pe suspect, conform Știrile ProTv.

Conflictul între ce doi a escaladat zilele trecute când victima, în vârstă de 47 de ani, s-a trezit în curte cu cumnatul lui. După un scurt schimb de replici, l-a înjunghiat de mai multe ori pe bărbat.

Cine a sunat la 112

Suspectul ar fi fost cel care a sunat la 112. El a mărturisit tot ce a facut. Imediat a ajuns la fața locului și o ambulanță, iar bărbatul rănit a fost transportat la spital.

Medicii au încercat să-i salveze viața bărbatului, însă, din păcate, era mult prea târziu. Decesul acestuia a fost constatat.

În tot acest timp, cumnatul victimei va fi suspus unei evaluări psihiatrice.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Două creșe noi se construiesc de la zero, cu fonduri europene, în Sectorul 6. Vor fi gata în mai puțin de un an (GALERIE FOTO)
Eveniment
Două creșe noi se construiesc de la zero, cu fonduri europene, în Sectorul 6. Vor fi gata în mai puțin de un an (GALERIE FOTO)
O femeie a mințit polițiștii că este agresată de soț și se află în pericol! Ce amendă a primit, în urma acestei glume
Eveniment
O femeie a mințit polițiștii că este agresată de soț și se află în pericol! Ce amendă a primit, în urma acestei glume
Pieton de 57 de ani, spulberat de o mașină. Șoferul a fugit de la fața locului
Eveniment
Pieton de 57 de ani, spulberat de o mașină. Șoferul a fugit de la fața locului
Doi bărbați au încercat să introducă ilegal în România cinci migranți. Unde erau ascunși aceștia
Eveniment
Doi bărbați au încercat să introducă ilegal în România cinci migranți. Unde erau ascunși aceștia
Școala nu va începe pe 8 septembrie! Profesorii continuă protestele: „Educația nu poate fi tratată din punct de vedere contabil”
Politică
Școala nu va începe pe 8 septembrie! Profesorii continuă protestele: „Educația nu poate fi tratată din punct de vedere contabil”
Iași: O văduvă a cerut în Justiție dreptul de a deveni mamă cu soțul decedat într-un accident. De ce se opune familia bărbatului și ce a decis instanța
Eveniment
Iași: O văduvă a cerut în Justiție dreptul de a deveni mamă cu soțul decedat într-un accident. De ce se opune familia bărbatului și ce a decis instanța
Incendiu de amploare, în Mureș. 49 de animale au ars
Eveniment
Incendiu de amploare, în Mureș. 49 de animale au ars
Autori de referință vin la Festivalul APOLODOR din Botoșani
Eveniment
Autori de referință vin la Festivalul APOLODOR din Botoșani
„Trebuie să-i construim pe copii, nu să-i distrugem”. Ce arată un studiu despre consecințele abuzului verbal asupra copiilor
Eveniment
„Trebuie să-i construim pe copii, nu să-i distrugem”. Ce arată un studiu despre consecințele abuzului verbal asupra copiilor
Accident în lanț pe A2: șapte mașini au fost implicate
Eveniment
Accident în lanț pe A2: șapte mașini au fost implicate
Ultima oră
15:32 - Soția și fiul lui Mihai Leu, omagiu adus fostului campion român. Ce au declarat cei doi, după accidentul în care a fost implicat Marco Leu
15:26 - Două creșe noi se construiesc de la zero, cu fonduri europene, în Sectorul 6. Vor fi gata în mai puțin de un an (GALERIE FOTO)
15:23 - Bilanțul lui Cătălin Predoiu după inundațiile din Suceava și Neamț: peste 1.500 de misiuni și sute de vieți salvate
15:04 - O femeie a mințit polițiștii că este agresată de soț și se află în pericol! Ce amendă a primit, în urma acestei glume
14:58 - Irinel Columbeanu, ajutat de fiică să-și achite restanțele la azil: „Nu ajută și la treburi, la grădinărit, ca alți pensionari, lui îi place numai să admire natura și să lectureze”
14:58 - Călin Georgescu, întâmpinat de susținători la IPJ Ilfov! Gestul pe care l-a făcut în fața fanilor săi
14:57 - Pieton de 57 de ani, spulberat de o mașină. Șoferul a fugit de la fața locului
14:45 - Caz atipic în Iași! O femeie și fiul ei au fost atacați de propria vacă. În ce stare se află cei doi
14:30 - Grindeanu insistă să continue investițiile prin „Anghel Saligny”: Ministerul Finanțelor să găsească sursele de finanțare (VIDEO)
14:27 - Doi bărbați au încercat să introducă ilegal în România cinci migranți. Unde erau ascunși aceștia