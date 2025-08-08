B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Un vânător milionar a fost ucis de bivolul pe care voia să-l împuște

Un vânător milionar a fost ucis de bivolul pe care voia să-l împuște

Selen Osmanoglu
08 aug. 2025, 12:59
Un vânător milionar a fost ucis de bivolul pe care voia să-l împuște
Sursă foto: Wikipedia / Tare Gheorghe

Răsturnare de situație. Un vânător milionar voia să împuște un bivol, însă animalul l-a ucis pe bărbat, în timpul unui safari în Africa de Sud.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • O viață pierdută

Ce s-a întâmplat

Asher Watkins, în vârstă de 52 de ani, director al unei companii imobiliare din Dallas, urmărea unul dintre bivolii cu coarne din provincia Limpopo, cea mai nordică provincie din Africa de Sud, când a avut loc incidentul, a anunțat compania Coenraad Vermaak, care a organizat safari-ul, relatează The New York Times, citat de Adevărul.

Temperamentul agresiv al bivolului de Cape Cod i-a adus porecla „moartea neagră”.

„Asher a fost rănit mortal într-un atac brusc și neprovocat al unui bivol pe care îl urmărea împreună cu unul dintre vânătorii noștri profesioniști și unul dintre urmăritorii noștri”, a spus Hans Vermaak, a cărui familie conduce compania de safari, într-un comunicat.

O viață pierdută

Compania nu a oferit mai multe detalii despre situația neplăcută, însă a declarat că aceasta cooperează cu autoritățile pentru a se asigura că a respectat toate procedurile corespunzătoare.

Watkins avea o fiică și era divorțat. A fost partener manager al Watkins Ranch Group, o agenție imobiliară specializată în ferme și proprietăți recreative, unele fiind listate la peste 20 de milioane de dolari. Conturile sale de pe rețelele socale sunt pline de imagini cu trofee de vânătoare obținute în diverse colțuri ale lumii.

Coenraad Vermaak Safaris organizează safariuri în Botswana, Camerun, Mozambic și Tanzania, pe lângă Africa de Sud.

Compania descrie Bambisana Limpopo, zona sălbatică din Africa de Sud unde Watkins a fost ucis, drept un „paradis al vânătorilor” .

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Bătrâni din Italia, păcăliți de o româncă. Femeia intra în casă, îi seda și îi jefuia
Externe
Bătrâni din Italia, păcăliți de o româncă. Femeia intra în casă, îi seda și îi jefuia
Amenzi de sute de euro pentru părinții care „uită” să-și ducă la școală copiii înainte sau după vacanță. Controale chiar și în aeroporturi
Externe
Amenzi de sute de euro pentru părinții care „uită” să-și ducă la școală copiii înainte sau după vacanță. Controale chiar și în aeroporturi
Zelenski insistă asupra unei întâlniri trilaterale cu Putin și Trump
Externe
Zelenski insistă asupra unei întâlniri trilaterale cu Putin și Trump
Jaf supraestimat. Un hoț a furat un ceas de la un turist, însă acesta valora mult mai puțin decât ar fi crezut
Externe
Jaf supraestimat. Un hoț a furat un ceas de la un turist, însă acesta valora mult mai puțin decât ar fi crezut
Un angajat bulgar al ONU a murit într-un atac israelian în Gaza. Ce cere Justiția din Sofia
Externe
Un angajat bulgar al ONU a murit într-un atac israelian în Gaza. Ce cere Justiția din Sofia
Cel mai mare incendiu din Franța începe să scadă în intensitate: Mii de pompieri, localnici evacuați și regiuni arse
Externe
Cel mai mare incendiu din Franța începe să scadă în intensitate: Mii de pompieri, localnici evacuați și regiuni arse
Cum a ales să-și petreacă Brad Pitt ziua după ce a aflat vestea care l-a lăsat îndurerat. Ce a făcut actorul
Externe
Cum a ales să-și petreacă Brad Pitt ziua după ce a aflat vestea care l-a lăsat îndurerat. Ce a făcut actorul
O întâlnire între Trump și Putin ar putea avea loc săptămâna viitoare. Ce condiție a pus liderul rus
Externe
O întâlnire între Trump și Putin ar putea avea loc săptămâna viitoare. Ce condiție a pus liderul rus
Mai multe persoane au murit în Rusia după ce au consumat băuturi contrafăcute
Externe
Mai multe persoane au murit în Rusia după ce au consumat băuturi contrafăcute
Trump cere demisia CEO-ului Intel, invocând legături cu China
Externe
Trump cere demisia CEO-ului Intel, invocând legături cu China
Ultima oră
14:32 - Lovitură grea pentru pensionarii din România! Este vorba despre recalcularea pensiilor! Ce decizie s-a luat: „Ne mint de la început”
14:29 - Newsweek: La care bănci și în ce orașe s-au virat banii pentru alocații și indemnizații? Când se încarcă?
14:26 - Bătrâni din Italia, păcăliți de o româncă. Femeia intra în casă, îi seda și îi jefuia
14:22 - Copil de 9 ani, din Dâmbovița, dat dispărut. Anunțul poliției
14:18 - Schimbări majore la Pilonul II de pensii / Românii nu-și vor mai putea retrage toți banii deodată după pensionare/ Explicațiile autorităților (VIDEO)
14:02 - Anchetatorii i-au conturat profilul psihologic lui Emil Gânj. Criminalul din Mureș ar avea o inteligență peste medie
14:00 - Fraudă de 31.000 de euro pentru „ritual de împreunare cu iubitul”. Două vrăjitoare, percheziționate
13:39 - Amenzi de sute de euro pentru părinții care „uită” să-și ducă la școală copiii înainte sau după vacanță. Controale chiar și în aeroporturi
13:26 - Oana Monea de la „Insula Iubirii” a avut probleme mari de sănătate: „Am trecut printr-o ușoară depresie și o ușoară semipareză”. Ce alte dezvăluiri a mai făcut ispita supremă
13:23 - Zelenski insistă asupra unei întâlniri trilaterale cu Putin și Trump