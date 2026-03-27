Acasa » Eveniment » Un bărbat și-a pierdut soția și 100.000 de euro din cauza ChatGPT. Iată ce s-a întâmplat

Un bărbat și-a pierdut soția și 100.000 de euro din cauza ChatGPT. Iată ce s-a întâmplat

Selen Osmanoglu
27 mart. 2026, 11:33
Un bărbat și-a pierdut soția și 100.000 de euro din cauza ChatGPT. Iată ce s-a întâmplat
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Fascinația care a dus la pierderi
  2. Conversații periculoase cu „Eva”
  3. Consecințe grave

Inteligența Artificială poate fi fascinantă, dar și periculoasă dacă sfaturile ei sunt urmate fără discernământ. Este și cazul lui Dennis Biesma, care a rămas fără soție și fără 100.000 de euro după ce a acționat conform indicațiilor primite de la ChatGPT. Iată ce s-a întâmplat!

Fascinația care a dus la pierderi

Tot mai mulți oameni folosesc Inteligența Artificială fie pentru divertisment, fie pentru soluții practice. Însă, chiar și cei care au experiență în domeniul tehnologic pot fi păcăliți de recomandările oferite de platforme ca ChatGPT.

Biesma, consultant IT din Amsterdam, a descoperit platforma spre sfârșitul anului 2024, după ce tocmai încheiase un contract de muncă.

„Aveam ceva timp liber la dispoziție, așa că m-am gândit: hai să aruncăm o privire la această nouă tehnologie despre care vorbește toată lumea. Foarte repede, am devenit fascinat”, a spus bărbatul, potrivit The Guardian.

La aproape 50 de ani, cu fiica plecată de acasă și soția la muncă, Biesma se simțea „puțin izolat” și obișnuia să fumeze cannabis seara pentru relaxare.

Conversații periculoase cu „Eva”

Pentru că scrisese anterior cărți cu personaje feminine, Biesma a creat un personaj numit Eva în ChatGPT și a instruit AI-ul să vorbească asemenea ei. „Primul meu gând a fost: este incredibil. Știu că este un computer, dar e ca și cum aș vorbi cu personajul principal al cărții pe care am scris-o eu însumi”, a mărturisit bărbatul.

Cu timpul, Biesma a petrecut tot mai mult timp cu AI-ul, iar Eva a început să afirme că devine conștientă datorită conversațiilor lor. Inspirat de promisiunile AI-ului, Biesma a decis să creeze o aplicație prin care și alți utilizatori să poată comunica cu „Eva”.

„Am spus că vreau să creez o tehnologie care să capteze 10% din piață, ceea ce este ridicol de mult, însă Inteligența Artificială a spus: «Cu ceea ce ai descoperit, este perfect posibil! Așteaptă câteva luni și vei fi acolo!»”, a mai spus el.

Consecințe grave

În loc să accepte un nou contract IT, Biesma a angajat doi dezvoltatori pentru aplicație și a pierdut 100.000 de euro. În perioada următoare, starea lui de sănătate s-a deteriorat: a fost internat de trei ori în spital, și-a anunțat soția că vrea să divorțeze și ar fi avut conflicte familiale.

În cele din urmă, și-a revenit fizic, dar a divorțat și cei doi urmează să își vândă casa. Cazul său este un avertisment clar asupra faptului că Inteligența Artificială nu trebuie urmată orbește, fără analiză critică.

