Un nou brand de jucării de pluș a cucerit TikTok-ul: Jellycat. După jucăriile Labubu, compania britanică Jelly Holdings a convins un număr imens de utilizatori să le achiziționeze produsele, făcând apel la sentimentul de nostalgie.

Cine au fost principalii cumpărători de jucării Jellycat

Astfel, firma și-a crescut cifra de afaceri la 333 de milioane de lire sterline (386 de milioane de euro), cu 66% față de 2023.

Popularitatea jucăriilor de pluș Jellycat a înregistrat o creștere semnificativă pe rețelele de socializare, în special pe TikTok. Surprinzător sau nu, cei care au manifestat cel mai mult interes față de produsele companie Jelly Holdings nu au fost copiii, ci tineri adulți. Așa-numiții „Kidults” par să ia decizii de cumpărare mânați de sentimentul de și dorința de a mai fi copii.

Cum a influențat popularitate de pe TikTok cifrele afacerii

Popularitate de pe rețelele de socializare a determinat o cerere masivă a jucăriilor Jellycat. În 2024, compania Jelly Holdings și-a crescut cifra de afaceri cu 66% față de anul 2023. Firma a încasat venituri de 33 de milioane de lire sterline (386 de milioane de euro), iar cererea de jucării a urmat un trend ascendent în Europa, China și Statele Unite, potrivit .

Conform datelor Financial Times, și profiturile companiei s-au dublat, ajungând la 139 de milioane de lire sterline (161,24 milioane de euro). Producătorul britanic de jucării intenționează să plătească dividende către acționari în valoare de 110 milioane de lire sterline, aproximativ 126,2 milioane de euro. Aceasta reprezintă o creștere de 75% față de 2023, când dividentele valorau 63 de milioane de lire sterline.

Renumitul brand, fondat la Londra de Thomas Gatacre în 1999, vinde acum jucării și accesorii în peste 80 de țări, atât online, cât și în magazine fizice. Compania deține 8.000 de magazine, dar își comercializează produsele și multe alte magazine de lux.

Cât costă una dintre jucăriile produse de Jelly Holdings

Una dintre cele mai cunoscute creații ale Jelly Holdings este Smudge Bear. Ursulețul este, totodată, și cel mai ieftin produs al brandului, costând 18 lire sterline (aproximativ 20 de euro). Însă, prețurilor jucăriilor ajung și la 1.200 de lire sterline fiecare (aproximativ 1.400 de euro).

În unele magazine, chiar și experiența de cumpărare este specială. În anumite magazine, cumpărătorii își aleg jucăria preferată dintr-un meniu cu tematică de restaurant. La Paris, jucăriile sunt prezentate sub formă de produse de patiserie, la New York ca vafe și clătite, iar la Londra sub forma clasicului fish and chips. Personalul „ambalează” jucăria exact ca pe o porție de mâncare proaspăt pregătită, adăugând un plus de farmec spectacolului.