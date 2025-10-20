B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Jucăriile care au făcut furori pe TikTok. Internauții sunt dispuși să plătească prețul unei vacanțe pentru un pluș

Jucăriile care au făcut furori pe TikTok. Internauții sunt dispuși să plătească prețul unei vacanțe pentru un pluș

B1.ro
20 oct. 2025, 16:39
Jucăriile care au făcut furori pe TikTok. Internauții sunt dispuși să plătească prețul unei vacanțe pentru un pluș
Sursă foto simbol: Freepik/ @greepik
Cuprins
  1. Cine au fost principalii cumpărători de jucării Jellycat
  2. Cum a influențat popularitate de pe TikTok cifrele afacerii
  3. Cât costă una dintre jucăriile produse de Jelly Holdings

Un nou brand de jucării de pluș a cucerit TikTok-ul: Jellycat. După jucăriile Labubu, compania britanică Jelly Holdings a convins un număr imens de utilizatori să le achiziționeze produsele, făcând apel la sentimentul de nostalgie.

Cine au fost principalii cumpărători de jucării Jellycat

Astfel, firma și-a crescut cifra de afaceri la 333 de milioane de lire sterline (386 de milioane de euro), cu 66% față de 2023.

Popularitatea jucăriilor de pluș Jellycat a înregistrat o creștere semnificativă pe rețelele de socializare, în special pe TikTok. Surprinzător sau nu, cei care au manifestat cel mai mult interes față de produsele companie Jelly Holdings nu au fost copiii, ci tineri adulți. Așa-numiții „Kidults” par să ia decizii de cumpărare mânați de sentimentul de nostalgie și dorința de a mai fi copii.

Cum a influențat popularitate de pe TikTok cifrele afacerii

Popularitate de pe rețelele de socializare a determinat o cerere masivă a jucăriilor Jellycat. În 2024, compania Jelly Holdings și-a crescut cifra de afaceri cu 66% față de anul 2023. Firma a încasat venituri de 33 de milioane de lire sterline (386 de milioane de euro), iar cererea de jucării a urmat un trend ascendent în Europa, China și Statele Unite, potrivit Corriere della Serra.

Conform datelor Financial Times, și profiturile companiei s-au dublat, ajungând la 139 de milioane de lire sterline (161,24 milioane de euro). Producătorul britanic de jucării intenționează să plătească dividende către acționari în valoare de 110 milioane de lire sterline, aproximativ 126,2 milioane de euro. Aceasta reprezintă o creștere de 75% față de 2023, când dividentele valorau 63 de milioane de lire sterline.

Renumitul brand, fondat la Londra de Thomas Gatacre în 1999, vinde acum jucării și accesorii în peste 80 de țări, atât online, cât și în magazine fizice. Compania deține 8.000 de magazine, dar își comercializează produsele și multe alte magazine de lux.

Cât costă una dintre jucăriile produse de Jelly Holdings

Una dintre cele mai cunoscute creații ale Jelly Holdings este Smudge Bear. Ursulețul este, totodată, și cel mai ieftin produs al brandului, costând 18 lire sterline (aproximativ 20 de euro). Însă, prețurilor jucăriilor ajung și la 1.200 de lire sterline fiecare (aproximativ 1.400 de euro).

În unele magazine, chiar și experiența de cumpărare este specială. În anumite magazine, cumpărătorii își aleg jucăria preferată dintr-un meniu cu tematică de restaurant. La Paris, jucăriile sunt prezentate sub formă de produse de patiserie, la New York ca vafe și clătite, iar la Londra sub forma clasicului fish and chips. Personalul „ambalează” jucăria exact ca pe o porție de mâncare proaspăt pregătită, adăugând un plus de farmec spectacolului.

@eatinerarylondon Too sweet and too cute to eat😂🥰 Welcome to Jellycat Patisserie Paris 🐰💕 From May Macaron to Margaux Madeleine, Mirielle St Honoré, and Milie Mille-Feuille — every fluffy creation is almost too sweet to eat 😋. A sprinkle of Parisian charm, a dash of Jellycat magic. 💖🍰 📍Galeries Lafayette, Paris 🇫🇷 #jellycat #jellycatpatisserie #jellycatpatisserieparis #galerieslafayette #paris ♬ MEMORIZING – DJ DELACROIX & OXXED & Wintherduud

Tags:
Citește și...
Transfăgărășanul și Transalpina intră oficial în pauză de sezon. Ce zone sunt vizate de restricții
Eveniment
Transfăgărășanul și Transalpina intră oficial în pauză de sezon. Ce zone sunt vizate de restricții
O învățătoare a devenit virală pe TikTok după ce le-a cerut „bani” elevilor ei pentru a putea participa la ore: „O să plătiți 20 de lei”
Eveniment
O învățătoare a devenit virală pe TikTok după ce le-a cerut „bani” elevilor ei pentru a putea participa la ore: „O să plătiți 20 de lei”
Pregătiri pentru iarnă în Sectorul 6. Zeci de utilaje pentru deszăpezire
Eveniment
Pregătiri pentru iarnă în Sectorul 6. Zeci de utilaje pentru deszăpezire
Cine sunt cei 5 judecători CCR care au respins legea care le tăia pensiile speciale
Eveniment
Cine sunt cei 5 judecători CCR care au respins legea care le tăia pensiile speciale
Trenuri CFR, suspendate pentru datorii. Rutele afectate de această măsură
Eveniment
Trenuri CFR, suspendate pentru datorii. Rutele afectate de această măsură
La ce interval se recomandă vizita la medicul stomatolog?
Eveniment
La ce interval se recomandă vizita la medicul stomatolog?
A lăsat New York-ul pentru București! Un american este fascinat de România. Ce are, totuși, de reproșat românilor
Eveniment
A lăsat New York-ul pentru București! Un american este fascinat de România. Ce are, totuși, de reproșat românilor
Newsweek: Care pensii vor fi virate cu 2 zile întârziere în noiembrie? Care pensionari iau bani în plus
Eveniment
Newsweek: Care pensii vor fi virate cu 2 zile întârziere în noiembrie? Care pensionari iau bani în plus
Cutremur ciudat în Brăila, însoțit de o explozie puternică. Ce spun seismologii despre fenomenul neobișnuit
Eveniment
Cutremur ciudat în Brăila, însoțit de o explozie puternică. Ce spun seismologii despre fenomenul neobișnuit
Ceaiul care „topește” grăsimea de pe ficat. Medicii recomandă consumul moderat
Eveniment
Ceaiul care „topește” grăsimea de pe ficat. Medicii recomandă consumul moderat
Ultima oră
17:50 - Transfăgărășanul și Transalpina intră oficial în pauză de sezon. Ce zone sunt vizate de restricții
17:49 - O învățătoare a devenit virală pe TikTok după ce le-a cerut „bani” elevilor ei pentru a putea participa la ore: „O să plătiți 20 de lei”
17:40 - Un jurnalist polonez a rămas cu volanul în mână când testa o mașină chinezească
17:31 - Reacții după decizia Curții Constituționale pe legea pensiilor magistraților. Ce a transmis președintele Nicușor Dan
17:13 - Pregătiri pentru iarnă în Sectorul 6. Zeci de utilaje pentru deszăpezire
17:10 - Lidia Buble a stârnit amuzamentul fanilor din online. Artista a făcut o achiziție nu tocmai inspirată: „M-au prostit. Eu am zis că sigur o să am succes cu ei”
16:59 - Cine sunt cei 5 judecători CCR care au respins legea care le tăia pensiile speciale
16:48 - „Dacă aș avea mai mulți bani….” – cum să transformi dorințele în realitate prin investiții inteligente
16:46 - Uniunea Europeană ar putea renunța la schimbarea orei. Ce stat a readus subiectul în atenția liderilor europeni
16:43 - De ce a fost respinsă reforma pensiilor speciale. Cine a votat respingerea