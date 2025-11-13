Un buncăr nuclear construit în anii ’60, fără apă curentă și electricitate, este scos la licitație pe 9 decembrie, lângă orașul . Prețul de pornire începe de la aproximativ 23.000 euro.

Buncăr din Războiul Rece

Buncărul nuclear a fost construit în anii ’60, fără apă curentă și electricitate. El a fost făcut ca post de observație pentru voluntarii Royal Observer Corps (ROC), conform , citat de Adevărul.

Buncărul era folosit pentru măsurarea undelor de șoc și a contaminării radioactive în cazul unui atac nuclear.

Acum, el va fi scos la licitație pe 9 decembrie, lângă orașul Bristol, cu un preț de pornire de aproximativ 23.000 euro.

Un Airbnb unic?

Ben Payne, agent imobiliar la David Plaister, spune că locuința subterană poate fi transformată într-un Airbnb „unic”.

„Am avut foarte multe cereri pentru a face o renovare ușoară și a transforma locul într-un Airbnb unic. Ar fi cu siguranță o experiență Airbnb cu totul specială”, a spus agentul imobiliar.

Ce include buncărul

Buncărul include următoarele:

paturi supraetajate

un birou mic

o toaletă chimică

Buncărul nuclear care urmează să fie scos la licitație este situat pe o creastă cu vedere spre estuarul Severn. Ascunzătoarea subterană este accesată printr-o trapă securizată și o scară.

Buncărul este situat lângă satul Hallen, pe o creastă cu vedere la estuarul râului Severn.

O proprietate pentru pasionații de istorie

„Pentru starea în care se află și pentru locația în care este, nu am mai văzut nimic asemănător”, a mărturisit Ben Payne, agentul imobiliar.

El a descris proprietatea ca fiind „cu siguranță pentru pasionații de istorie” interesați să transforme buncărul într-un „mic muzeu”.

Buncărul, parte dintr-o proprietate vecină

Agentul imobiliar a mai precizat că buncărul face parte dintr-o proprietate vecină, însă el va fi vândut separat.

Acesta a fost unul dintre cele aproximativ 1.500 de buncăre construite pentru corpul de observatori în întreaga țară, în perioada de vârf a tensiunilor cu fosta Uniune Sovietică.