Un buncăr nuclear construit în anii '60 este scos la licitație cu un preț de pornire de 23.000 de euro

Un buncăr nuclear construit în anii ’60 este scos la licitație cu un preț de pornire de 23.000 de euro

Selen Osmanoglu
13 nov. 2025, 09:04
Sursa Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Buncăr din Războiul Rece
  2. Un Airbnb unic?
  3. Ce include buncărul
  4. O proprietate pentru pasionații de istorie
  5. Buncărul, parte dintr-o proprietate vecină

Un buncăr nuclear construit în anii ’60, fără apă curentă și electricitate, este scos la licitație pe 9 decembrie, lângă orașul Bristol. Prețul de pornire începe de la aproximativ 23.000 euro.

Buncăr din Războiul Rece

Buncărul nuclear a fost construit în anii ’60, fără apă curentă și electricitate. El a fost făcut ca post de observație pentru voluntarii Royal Observer Corps (ROC), conform BBC, citat de Adevărul.

Buncărul era folosit pentru măsurarea undelor de șoc și a contaminării radioactive în cazul unui atac nuclear.

Acum, el va fi scos la licitație pe 9 decembrie, lângă orașul Bristol, cu un preț de pornire de aproximativ 23.000 euro.

Un Airbnb unic?

Ben Payne, agent imobiliar la David Plaister, spune că locuința subterană poate fi transformată într-un Airbnb „unic”.

„Am avut foarte multe cereri pentru a face o renovare ușoară și a transforma locul într-un Airbnb unic. Ar fi cu siguranță o experiență Airbnb cu totul specială”, a spus agentul imobiliar.

Ce include buncărul

Buncărul include următoarele:

  • paturi supraetajate
  • un birou mic
  • o toaletă chimică

Buncărul nuclear care urmează să fie scos la licitație este situat pe o creastă cu vedere spre estuarul Severn. Ascunzătoarea subterană este accesată printr-o trapă securizată și o scară.

Buncărul este situat lângă satul Hallen, pe o creastă cu vedere la estuarul râului Severn.

O proprietate pentru pasionații de istorie

„Pentru starea în care se află și pentru locația în care este, nu am mai văzut nimic asemănător”, a mărturisit Ben Payne, agentul imobiliar.

El a descris proprietatea ca fiind „cu siguranță pentru pasionații de istorie” interesați să transforme buncărul într-un „mic muzeu”.

Buncărul, parte dintr-o proprietate vecină

Agentul imobiliar a mai precizat că buncărul face parte dintr-o proprietate vecină, însă el va fi vândut separat.

Acesta a fost unul dintre cele aproximativ 1.500 de buncăre construite pentru corpul de observatori în întreaga țară, în perioada de vârf a tensiunilor cu fosta Uniune Sovietică.

