Campanie masivă de retragere de pe piaţă a unor senzori de glicemie după ce au fost constatate mai multe decese suspecte în rândul pacienților diabetici.

Campanie de retragere a unor senzori de glicemie

Un număr de șapte decese constatate în rândul unor pacienți diabetici a generat o amplă campanie pentru retragerea de pe piață a unor senzori de glicemie. Anunțul a fost făcut de reprezentanții companiei producătoare, Abbot. Conform uuui comunicat de presă, operațiunea este în curs de desfășurare în 17 ţări, printre care Franţa şi Statele Unite.

Potrivit comunicatului este vorba despre „anumiţi senzori FreeStyle Libre 3 şi FreeStyle Libre 3 Plus”, utilizați de , Reprezentanții companiei au explicat că testele interne au stabilit că unii dintre aceşti senzori ar putea furniza măsurători incorecte ale glicemiei scăzute. În acest sens au fost primite mai multe rapoarte care menţionează şapte decese şi 736 de incidente grave legate de defecţiune.

Senzorii de glicemie monitorizează în mod continuu nivelul glucozei și sunt folosiți de pacienții diabetici. Aceștia sunt ajutați să prevină riscul de hipoglicemie şi de hiperglicemie, care, dacă nu sunt tratate, pot provoca coma sau chiar decesul.

Unde au fost depistați senzorii defecți

Potrivit comunicatului de presă, sunt legate de o singură linie de producţie. a alertat autorităţile sanitare din ţările în care au fost comercializate dispozitivele cu probleme. Drept urmare a fost inițiată o campanie de retragere a acestora de pe piaţă. Măsura este necesară pentru a evita alte incidente.

De menționat că doar în Statele Unite au fost distribuți și comercializați un număr de aproximativ trei milioane de senzori defecți, estimează oficialii companiei Abbott.

De asemenea, aceștia au fost puși în vânzare și în alte state, la nivel global, Campania are în vedere dispozitive comercializate în Germania, Austria, Belgia, Canada, Danemarca, Spania, Finlanda, Franţa, Italia, Luxemburg, Ţările de Jos, Noua Zeelandă, Norvegia, Suedia, Elveţia şi Regatul Unit.

Campanie esențială pentru sănătatea diabeticilor

Această campanie care vizează retragerea senzorilor defecți este foarte importantă pentru a evita alte incidente neplăcute sau chiar , Monitorizarea glicemiei la diabetici este esențială pentru a controla boala și a preveni complicațiile pe termen lung.

Acest lucru se poate face cu ajutorul unui glucometru care măsoară variațiile de glicemie sau prin metode continue precum Sistemul de Monitorizare Continuă a Glucozei (CGM). Glucometrul este un aparat portabil care măsoară glicemia dintr-o picătură de sânge, oferind un rezultat rapid.

Pe de altă parte, Sistemul de Monitorizare Continuă a Glucozei (CGM) implică introducerea unui senzor sub piele. Aceasta măsoară glicemia în mod continuu, la fiecare câteva minute. Datele sunt transmise către un dispozitiv de afișare (smartphone sau receptor dedicat).

Valorile țintă recomandate pentru majoritatea adulților cu diabet sunt de 80-130 mg/dL pe nemâncate și sub 180 mg/dL la 1-2 ore după masă. Monitorizarea constantă permite ajustarea tratamentului (dietă, medicamente, insulină) și a stilului de viață.