Un fan înfocat al lui Neymar îi lasă toată averea prin testament: „Mă identific foarte mult cu el. Sufăr și eu de defăimare”

Un fan al lui Neymar Jr. vrea să îi lase toată averea pe care o are fotbalistului, prin testament. El susține că nu ar putea să se gândească la cineva care să merite mai mult toate bunurile pe care le deține decât fotbalistul multimilionar, potrivit .

Fanul anonim se identifică cu Neymar

Pe lângă iubirea și aprecierea pe care o are pentru echipa națională și pentru moștenirea fotablistică a Braziliei, fanul fotbalistului s-a identificat cu acesta, motiv pentru care vrea să îl treacă pe atacantul brazilian în testamentul său.

„Îmi place Neymar, mă identific foarte mult cu el. Sufăr şi eu de defăimare, sunt şi foarte familist, iar relaţia cu tatăl său îmi aminteşte foarte mult de relaţia mea cu tatăl meu, care a decedat”, a spus el pentru presa locală Metropoles.

„Nu am o stare de sănătate foarte bună şi, din această cauză, am văzut cu adevărat că nu am cui să las lucrurile mele… Nu aş vrea ca guvernul sau rudele cu care nu mă înţeleg să îmi ia lucrurile”, a mai adăugat el.

Fanul în vârstă de 30 de ani a menționat că a mai încercat să îi dea toate bunurile pe care le are brazilianului, însă doar testamentul este o modalitate legală de a face acest lucru. Documentul a fost semnat de un birou notarial din Porto Alegre.

Potrivit Forbes, Neymar are venituri estimate la 85 de milioane de dolari pentru 2023.

„Ştiu că, mai presus de toate, nu este lacom, ceva cam rar în zilele noastre”, a mai spus fanul.