Un fost concurent de la Survivor România rupe tăcerea. Dezvăluiri dureroase din competiție: „Mi-am dat seama că nu merită”

Fostul de la România, Alex Furman, a făcut câteva dezvăluiri dureroase după ce a ieșit dim competiție.

„A fost una dintre cele mai grele experiențe din viața mea”

El a fost acolo concurent timp de trei săptămâni, apoi din cauza unor probleme medicale a fost nevoit să părăsească competiția.

“Am ieșit al treilea! Am stat trei săptămâni în junglă. A fost una dintre cele mai grele experiențe din viața mea. Am ieșit din cauze medicale, nu am fost eliminat.”, a mărturisit Alex Furman, potrivit .

“Pe exterior par super ok, dar pe interior sunt puțin defect. Am o hernie inghinală din cauza efortului. Am vrut să arăt puțin prea mult acolo și am început aventura asta cu pași prea rapizi. Am vrut să demonstrez prea mult într-un timp foarte scurt și, din cauza efortului, am făcut o hernie și asta m-a trimis acasă”, a mai adăugat fostul concurent.

Alex Furman a mai ținut să sublinieze că totul e real în emisiune și că a slăbit 6 kilograme în doar două săptămâni pentru că pur și simplu nu prea mânca nimic.

„Am slăbit șase kilograme în două săptămâni. Am avut patru zile în care nu am mâncat absolut nimic. Totul e real, nu e cum pare, lumea crede că ne mai dă mâncare prin spate. Nu! Este efectiv o lingură mică de orez pe care o primim pe zi. Adică, undeva la șase linguri de orez pe săptămână. Este oribil și, pe lângă asta am reușit să mai facem rost de niște cocos, dar ne-am stricat la stomac și a fost oribil”, a mai spus Furman.

„Mi-am dat seama că nu merită să-mi stric sănătatea doar pentru puțină distracție”

Întrebat dacă s-ar mai duce la Survivor, el a răspuns:

“Doar pentru o sumă extraordinar de mare! Mi-am dat seama că nu merită să-mi stric sănătatea doar pentru puțină distracție. M-aș duce la emisiuni asemănătoare, nu-mi displace să stau în junglă, dar ca să stau nemâncat nu știu dacă e pe gustul meu”.

Alex Furman are 24 de ani și a devenit cunoscut în 2022, când a participat la emisiunea Românii au talent, unde a ajuns în semifinale cu un număr de magie spectaculos.

Alex și-a construit o carieră de succes ca tattoo artist, devenind unul dintre cei mai apreciați din România. De asemenea, el a fost și lunetist în armata Israelului.