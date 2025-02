Daniel Pavel a dezvăluit ingredientul secret pe care și-l adaugă în fiecare dimineață în cafea, cât timp se află la filmările pentru Survivor: „Am observat că funcționează”

, îndrăgitul prezentator de la a dezvăluit ce ritual are înainte de filmări și ce ingredient secret pune în fiecare dimineață în cafea.

El a povestit că înainte de începerea filmărilor de la Survivor întotdeauna rostește câte o rugăciune, dar nu doar pentru el ci, și pentru echipa sa de la PROTV, și îl are mereu în gând pe fiul său.

„Am observat că funcționează”

Cafeaua dominicană este pe gustul lui și o servește mereu cu unt. Înotul nu-i lipsește din program, dar după ce se hidratează cu multă apă plată.

„Întotdeauna spun o rugăciune pentru mine, pentru echipa mea, pentru familia mai mare, și cei de acasă. Mă gândesc la băiatul meu întotdeauna, a făcut 20 de ani, sunt aici cu Ana, soția mea. Și până se trezesc toți, este cu rugăciune, cu un pic de antrenament, cu un pic de condiționare. Am întotdeauna o cafea dominicană, la care adaug mereu o bucățică de unt local și am observat că funcționează. Beau destul de multă apă, dacă am unde să înot, înot”, a dezvăluit Daniel Pavel pentru .

Ce face Daniel Pavel după filmări

Prezentatorul TV a spus și ce face după filmările pentru emisiune.

“După care, îmi pregătesc ziua pentru că avem o dimensiune foarte clară a ceea ce filmăm. Și, în funcție de natura jocului, îmi pregătesc ziua în avans. După care urmează jocul și pregătirile la fața locului. Iar dacă avem și Consiliul tribal, el se prelungește în noapte și cu duelul eliminatoriu; toate astea, nici nu știi când trec.

După filmări, traseul include întotdeaua, o plimbare, dacă reușesc să o fac, la liziera micii noastre jungle care străjuiește traseele. Petrecem, de fapt, 90 la sută din timp, împreună cu echipa, este parte din familia noastră de aici”, a mai relatat „domnul Dan”.