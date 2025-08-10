Un fost ministru PSD spune că va vota o moţiune de cenzură împotriva Guvernului dacă se opresc lucrările la autostrăzi

Marius , fost ministru , afirmă, printr-o postare pe pagina de Facebook, că parlamentarii din judeţele Moldovei ar trebui să voteze o viitoare moţiune de cenzură, în cazul în care lucrările de construcţie a autostrăzilor A7 şi A8 vor fi sistate.

Ce s-a întâmplat

Deputatul social-democrat Marius Budăi a postat, duminică, un mesaj pe Facebook prin care cere premierului Bolojan să ofere clarificări publice în ceea ce privește proiectele de investiţii în infrastructura rutieră din Moldova.

Mesajul lui Budăi

„Observ că, în loc să ne unim cu toții, mă refer aici la parlamentarii din Moldova, în jurul a două proiecte atât de importante pentru zona noastră și anume autostrăzile A7 și A8, un domn parlamentar de la USR preferă atacul politic. Eu cred că ar trebui să pună umărul la sprijinirea acestor proiecte vitale pentru dezvoltarea regiunii, nu să-i atace pe cei care le susțin!”, a început mesajul deputatului, pe pagina de Facebook.

„În acest context, dar și în urma ultimelor discuții din interiorul guvernului cu privire la continuarea și prioritizarea lucrărilor pentru autostrăzile A7 și A8, fac apel către toți parlamentarii din Moldova:

să comunicăm cu toții public susținerea noastră pentru aceste proiecte atât de importante pentru zona noastră; ⁠să solicităm public clarificarea continuării lucrărilor la A7 și A8;

și, dacă nu suntem mulțumiți de răspunsul primit,

să votăm următoarea moțiune de cenzură care va fi depusă la adresa guvernului!”, a adăugat el.

Budăi consideră că Moldova nu poate fi tratată „la și altele!”. „Domnule Bolojan, România trebuie să fie dezvoltată echilibrat în toate zonele, nu doar în vest la dumneavoastră acasă!”, încheie acesta.